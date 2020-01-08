В Житомирской ОГА говорят, что продолжают борьбу с незаконными АЗС

С 27 декабря 2019 года по 7 января 2020 года в Житомире и области закрыли 13 АЗС, которые работали незаконно. Об этом говорили 8 января во время заседания межведомственной рабочей группы относительно ликвидации нелегальной торговли горючим и нефтепродуктами на территории Житомирщины.
«Во всех районах будут созданы рабочие группы, которые будут возглавлять главы РГА. Каждое подразделение правоохранительных и контролирующих органов должно быть привлеченным к работе. Эти рабочие группы в районах и ОТГ должны осуществлять проверку незаконных автозаправочных станций на своих территориях», - сказал во время заседания председатель ОГА Виталий Бунечко.
Сейчас в области продолжается проверка легальной деятельности АЗС. На днях в Житомире провели проверку автозаправочных станций, которые в конце прошлого года были закрыты.
«Так, в результате проверок выявили, что ранее закрытые нелегальные автозаправочные станции по состоянию на 5 января 2020 года свою деятельность не восстановили»
, - отметили в облгосадминистрации.
Напомним, что каждый может сообщить о фактах деятельности незаконных автозаправочных станций на территории Житомирской области на «горячую линию» по телефону: (0412) 47-46-33
.
Когда начнут закрывать тех, кто их крышевал?