В Житомирской ОГА говорят, что продолжают борьбу с незаконными АЗС

«Во всех районах будут созданы рабочие группы, которые будут возглавлять главы РГА. Каждое подразделение правоохранительных и контролирующих органов должно быть привлеченным к работе. Эти рабочие группы в районах и ОТГ должны осуществлять проверку незаконных автозаправочных станций на своих территориях», - сказал во время заседания председатель ОГА Виталий Бунечко.