Молодые гопники грабили по ночам житомирян: им грозит до 6 лет тюрьмы

Полицейские разыскали и задержали двух парней, которые грабили прохожих на улицах Житомира. Ограбления произошли в декабре прошлого года, а задержали преступников 8 января. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в Главном управлении Нацполиции Житомирщины.
"Первым об ограблении в полицию сообщил 30-летний житомирянин. Инцидент произошел 15 декабря около 3-х ночи на одной из улиц города. Тогда между ним и двумя неизвестными завязался разговор, который впоследствии перерос в конфликт. По словам потерпевшего, в ходе схватки незнакомцы нанесли ему несколько ударов, после чего отобрали мобильный и отправились в неизвестном направлении"
, - информируют правоохранители.
Позже в полицию обратился еще один пострадавший. 36-летний мужчина рассказал о похожем инциденте в ту же ночь. По его словам, двое неизвестных подошли к нему возле одного из супермаркетов Житомира, избили, отобрали телефон и серебряную цепочку.
По обоим фактам правоохранители начали досудебное расследование.
"В ходе следственно-розыскных мероприятий оперативники установили место сбыта похищенного, а затем и лиц, причастных к ночным ограблениям. Ими оказались 21-летние парни - жители областного центра", - рассказал начальник Житомирского отдела полиции Сергей Крошко.
В содеянном парни признались. Правовая квалификация событий - ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Законодательством подобные противоправные действия наказываются заключением на срок от 4 до 6 лет.
А вот отрубить пару пальцев и отпустить, вот это действенно. При рецидиве - рубить всю руку.