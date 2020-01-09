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Молодые гопники грабили по ночам житомирян: им грозит до 6 лет тюрьмы

Вчера, 16:01:08 2023 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Молодые гопники грабили по ночам житомирян: им грозит до 6 лет тюрьмы

 Полицейские разыскали и задержали двух парней, которые грабили прохожих на улицах Житомира. Ограбления произошли в декабре прошлого года, а задержали преступников 8 января. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в Главном управлении Нацполиции Житомирщины.

"Первым об ограблении в полицию сообщил 30-летний житомирянин. Инцидент произошел 15 декабря около 3-х ночи на одной из улиц города. Тогда между ним и двумя неизвестными завязался разговор, который впоследствии перерос в конфликт. По словам потерпевшего, в ходе схватки незнакомцы нанесли ему несколько ударов, после чего отобрали мобильный и отправились в неизвестном направлении", - информируют правоохранители.

Позже в полицию обратился еще один пострадавший. 36-летний мужчина рассказал о похожем инциденте в ту же ночь. По его словам, двое неизвестных подошли к нему возле одного из супермаркетов Житомира, избили, отобрали телефон и серебряную цепочку.

По обоим фактам правоохранители начали досудебное расследование.
 

"В ходе следственно-розыскных мероприятий оперативники установили место сбыта похищенного, а затем и лиц, причастных к ночным ограблениям. Ими оказались 21-летние парни - жители областного центра", - рассказал начальник Житомирского отдела полиции Сергей Крошко.


В содеянном парни признались. Правовая квалификация событий - ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Законодательством подобные противоправные действия наказываются заключением на срок от 4 до 6 лет.
Тэги: Житомир, Гопники, полиция
Комментариев: 3
Muz
1 Игорь (Muz)   • 17:07:19, Вчера
+7

Тюрьма их не исправит. Скорее наоборот.
А вот отрубить пару пальцев и отпустить, вот это действенно. При рецидиве - рубить всю руку.
andriiua
2 andrii (andriiua)   • 19:53:51, Вчера
+4

таких гопников каждый вечер хватает возле парка Гагарина. Минус одна рука и серое вещество нижнего и верхнего полушария зашевелиться...
Dimm
3 Димм (Dimm)   • 21:41:27, Вчера
+2

А ведь в полицию обращаются далеко не все
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