Сегодня, 10 января, в Житомире состоялось торжественное мероприятие для многодетных женщин области, которые получили почетное звание «Мать-героиня». Об этом «Журналу Житомира
» сообщает Житомирская ОГА.
Так, согласно Указу президента Украины №893 почетное звание получили 847 украинских женщин, среди которых 26 жительниц Житомирщины.
Указом отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.
Почетное звание «Мать-героиня получили:
- Людмила Пилипенко и Надежда Сушицкая из Житомира;
- Татьяна Олейник из Бердичева;
- Татьяна Ильюк, Светлана Красавина и Наталья Романчук из Коростеня;
- Мария Шваб с Коростышевского района;
- Ирина Билык и Светлана Мичковская из Любарского района;
- Светлана Пась из Малинского района;
- Любовь Ковальчук из Народичского района;
- Валентина Иванчук из Новоград-Волынского района;
- Тамара Войтович из Овручского района;
- Людмила Лупаина, Екатерина Мирончук, Мария Потапчук и Валентина Майстер из Олевского района;
- Надежда Пишняк из Попельнянского района;
- Мария Ковальчук, Татьяна Марчинская и Татьяна Ковальчук из Пулинского района;
- Светлана Демчук и Лилия Коваль из Романовского района;
- Наталья Луцкова и Надежда Роман из Ружинского района;
- Татьяна Савченко из Черняховского района.
Всего с 2004 года в Житомирской области почетное звание «Мать-героиня» получили 10 988 женщин.
ФОТО: Житомирская ОГА
В Житомире 26 женщин наградили званием «Мать-героиня». ФОТО