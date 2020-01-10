Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 11.01.2020    10:22:19
|
2020 » Январь » 1015:37:32

В Житомире 26 женщин наградили званием «Мать-героиня». ФОТО

Вчера, 15:56:32 900 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире 26 женщин наградили званием «Мать-героиня». ФОТО

 Сегодня, 10 января, в Житомире состоялось торжественное мероприятие для многодетных женщин области, которые получили почетное звание «Мать-героиня». Об этом «Журналу Житомира» сообщает Житомирская ОГА.

Так, согласно Указу президента Украины №893 почетное звание получили 847 украинских женщин, среди которых 26 жительниц Житомирщины.

Указом отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.

Почетное звание «Мать-героиня получили:
 
  • Людмила Пилипенко и Надежда Сушицкая из Житомира;
  • Татьяна Олейник из Бердичева;
  • Татьяна Ильюк, Светлана Красавина и Наталья Романчук из Коростеня;
  • Мария Шваб с Коростышевского района;
  • Ирина Билык и Светлана Мичковская из Любарского района;
  • Светлана Пась из Малинского района;
  • Любовь Ковальчук из Народичского района;
  • Валентина Иванчук из Новоград-Волынского района;
  • Тамара Войтович из Овручского района;
  • Людмила Лупаина, Екатерина Мирончук, Мария Потапчук и Валентина Майстер из Олевского района;
  • Надежда Пишняк из Попельнянского района;
  • Мария Ковальчук, Татьяна Марчинская и Татьяна Ковальчук из Пулинского района;
  • Светлана Демчук и Лилия Коваль из Романовского района;
  • Наталья Луцкова и Надежда Роман из Ружинского района;
  • Татьяна Савченко из Черняховского района.

Всего с 2004 года в Житомирской области почетное звание «Мать-героиня» получили 10 988 женщин.





































ФОТО: Житомирская ОГА
Тэги: мать-героиня, награда, Житомир, женщины
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus