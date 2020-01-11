Зберегти традиції: у Житомирі на фестивалі «Янголи віншують» заспівали 60 колядок. ФОТО. ВІДЕО

Зберегти традицію колядування, принести людям світло та радість – саме задля цього у Житомирі вже вп’яте пройшов фольклорний фестиваль колядок «Янголи віншують».

Діти з різних куточків області співали колядки у Свято-Михайлівському кафедральному соборі.

«Для чого ми проводимо фестиваль "Янголи віншують"? Для того, щоб янголи, тобто діти, прославили народження Ісуса Христа, прославили його матір, господарів, господинь, їхніх діток. Щоб подарували людям тепло, світло, радість від світлого Христового народження. Це фольклорний фестиваль, це мали би бути суто народні колядки. Але якщо, наприклад, заспівають не в народній манері, не фольклор, а академічний буде спів, то, звичайно, що діти хай віншують, нехай співають, колядують. Не можна відмовляти», – розповіла ініціатор заходу, керівниця фольклорного гурту «Джерельце» Ангеліна Нестерова.

За її словами, підтримали фестиваль обласний центр народної творчості, міське управління культури і департамент освіти міської ради, а також меценати – Ігор Гундич та Дмитро Карбівський.

«Дуже приємно, що такий фестиваль проводиться вже п’ятий раз. І я залюбки щороку відгукуюсь і фінансово підтримую такий фестиваль. Для мене як українця завжди була традиція – починаючи з нового року ми посівали, далі йшли колядували, посівали. Ми завжди ждали цього свята, і ходили не лише до родичів, близьких, сусідів, а ходили по всьому селі. Адже, на жаль, українська традиція більше збереглася в селі. Про наші колядки знає увесь світ, а ми, люди, які живуть на цій території, українці, не завжди знаємо колядки. Наша задача за рахунок таких фестивалів робити популярними і колядки, і щедрівки, і зберігати традицію», – зазначив Ігор Гундич.

У фестивалі взяли участь близько 300 дітей. Після віншування у соборі відбулася хода по вулиці Михайлівській із виконанням народної традиційної колядки «Нова радість стала». Також співали колядки і на майдані імені С.П.Корольова.

