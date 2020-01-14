Журнал Житомир инфо

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2020 » Январь » 1416:26:48

Зрада или перемога: что происходит с оплатой проезда в общественном транспорте Житомира

Вчера, 17:01:48 3220 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зрада или перемога: что происходит с оплатой проезда в общественном транспорте Житомира

 Идут пятые сутки, как в общественном транспорте Житомира повысили стоимость проезда. С 10 января житомиряне платят в маршрутках и автобусах 7 гривен, в электротранспорте - 5 гривен.

Ежедневно в соцсетях жители города делятся своим впечатлениями о безналичной оплату в маршрутках и транспорте ТТУ.

В большинстве случаев пассажирам удается оплатить проезд банковскими карточками и тем самым сэкономить 1 гривну. Однако, случаются и негативные сообщения. Они касаются выдачи билетов водителями и сбоев в работе валидаторов.

Коротко о положительных и негативных моментах в общественном транспорте сообщило Facebook-сообщество "Транспорт Житомира".
 

Перемога

 
  • Житомир один из немногих городов где в маршрутках можно рассчитаться карточкой
  • первые пригородные маршруты ездят по правилам города - 110, 126, 147
  • не подорожал безлимит в троллейбусе/трамвае - всего 140 грн/30 дней
  • льготники в шаге от урегулирования извечного вопроса кто, где и на что имеет право
  • уже близко следующий шаг - проведение новых конкурсов на маршруты, а с ними больше новых автобусов
  • при оплате картой - гарантированный билет и учет
  • валидаторы работают, перевозчики не саботируют процесс
 

Зрада

 
  • коллапса не произошло, транспорт ездит
  • интернет помогает распространять информацию, но всю без разбора, особенно ложную. От официальных источников ее хочется больше и без ошибок в транспорте
  • в маршрутках до сих пор билет за наличные дают по требованию, а теперь и 2 вида: с валидатора или печатный, на выбор перевозчика
  • есть плавающие проблемы с некоторыми банковскими карточками, которые решаются техниками, но банковских оплат значительно больше, чем транспортными картами
  • была заминка с продажей транспортных карт, которые раскупили в точках продаж, как горячие пирожки
  • люди хейтят друг друга, особенно в интернете, несмотря на то, что все, даже "по разные стороны валидатора", хотели бы чтобы все было идеально

Ответы на самые популярные вопросы об оплате проезда в общественном транспорте Житомира читайте по ссылке.

Заглавное фото - автор Руслан Давыдов
Тэги: маршрутки, общественный транспорт, стоимость проезда, Житомир
Комментариев: 12
Antisvinomir1
1 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 17:13:32, Вчера
+5

Оплатить проезд картой Приватбанка в троллейбусах и трамваях НЕВОЗМОЖНО.
Живу_на_Восточной
2 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 17:20:24, Вчера
+6

Фейсбук-група «Транспорт Житомира» абсолютно заангажована лобістами підвищення вартості проїзду.

І, вважаю, що цьому безглуздю думки автора тієї групи не місце на ЖЖ. Одні тільки пропагандистські кліше в пункті «зрада» чого варті...
ВиК
5 Виктор Борисенко (ВиК)   • 18:06:09, Вчера
+7

статья заказуха, журналистам ЖЖ тоже хочется кушать...
Ответ: На рекламних матеріалах завжди стоїть відповідна помітка. З повагою, адміністрація сайту.
andriiua
6 andrii (andriiua)   • 18:57:08, Вчера
+4

Пан "Ответ", ну вы и сказочник )
telefon
8 джавахарлал нюру (telefon)   • 19:35:49, Вчера
+5

Согласен. Не раз видел откровенную рыгламу под видом новостей.
Живу_на_Восточной
3 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 17:54:55, Вчера
+8

Розберемо написане по частинах

→коллапса не произошло, транспорт ездит
А чому він має відбутися? головну вимогу перевізників виконком виконав — вартість проїзду піднято! Гривня, чи дві — вже не так важливо, головне що прогнули!

→интернет помогает распространять информацию, но всю без разбора, особенно ложную. От официальных источников ее хочется больше и без ошибок в транспорте
Звісно хочеться, проте влада її не надає, а мляво випльовує якісь відео з Підпокровним. Статті на сайтах новин теж до офіційної інформації не прирівнюю.

→в маршрутках до сих пор билет за наличные дают по требованию, а теперь и 2 вида: с валидатора или печатный, на выбор перевозчика
Немає бути нічого на вибір, тут все якраз має бути уніфіковано.

→есть плавающие проблемы с некоторыми банковскими карточками, которые решаются техниками, но банковских оплат значительно больше, чем транспортными картами
Аргумент що оплата йде, через те що щось десь поки не працює — не аргумент.

→была заминка с продажей транспортных карт, которые раскупили в точках продаж, как горячие пирожки
А ви якось не продумали цього? Абсолютно спокійно можна було підготуватися до цього і замість цого аргументу написати більш вагомий "Затримки немає, не дивлячись на ажіотаж"

→люди хейтят друг друга, особенно в интернете, несмотря на то, что все, даже "по разные стороны валидатора", хотели бы чтобы все было идеально
Брехня, я люблю всіх, неважливо від статі, віку чи поглядів. От лицемірів і брехунів не люблю хіба що.
Muz
4 Игорь (Muz)   • 17:57:36, Вчера
+11

*валидаторы работают, перевозчики не саботируют процесс*

Наглая ложь.
dakar
7 Инспектор Кранник (dakar)   • 19:30:11, Вчера
+6

Совершенно согласен.
Dimm
9 Димм (Dimm)   • 20:27:31, Вчера
+1

"в маршрутках до сих пор билет за наличные дают по требованию, а теперь и 2 вида: с валидатора или печатный, на выбор перевозчика"
- если водители дают печатный билет то он засчитывается как и с валидатора? Нет билета с валидатора значит проезд 3грн. Или я что то путаю.
vovik-zt
10 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:33:01, Вчера
0

Нет, все правильно, только не работает :)
melan
11 melan (melan)   • 22:13:37, Вчера
+1

....Житомир один из немногих городов где.....

Власть лягла под перевозчиков.
Granik
12 Граниковский Станислав (Granik)   • 22:18:35, Вчера
0

Некоторые валидаторы в троллейбусах срабатывают не на все карточки, особенно плохо с карточками монобанка. Поэтому лучше на случай не работающего валидатора иметь еще проездной в режиме "Гаманець", также при наличии приват24 в телефоне можно рассчитываться QR кодом. В маршрутках с этим получше. Говорят можно рассчитываться троллейбусным проездным в маршрутке, не пробовал.
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