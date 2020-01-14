Зрада или перемога: что происходит с оплатой проезда в общественном транспорте Житомира

Идут пятые сутки, как в общественном транспорте Житомира повысили стоимость проезда. С 10 января житомиряне платят в маршрутках и автобусах 7 гривен, в электротранспорте - 5 гривен.
Ежедневно в соцсетях жители города делятся своим впечатлениями о безналичной оплату в маршрутках и транспорте ТТУ
.
В большинстве случаев пассажирам удается оплатить проезд банковскими карточками и тем самым сэкономить 1 гривну. Однако, случаются и негативные сообщения. Они касаются выдачи билетов водителями и сбоев в работе валидаторов.
Коротко о положительных и негативных моментах в общественном транспорте сообщило Facebook-сообщество "Транспорт Житомира
".
Перемога
- Житомир один из немногих городов где в маршрутках можно рассчитаться карточкой
- первые пригородные маршруты ездят по правилам города - 110, 126, 147
- не подорожал безлимит в троллейбусе/трамвае - всего 140 грн/30 дней
- льготники в шаге от урегулирования извечного вопроса кто, где и на что имеет право
- уже близко следующий шаг - проведение новых конкурсов на маршруты, а с ними больше новых автобусов
- при оплате картой - гарантированный билет и учет
- валидаторы работают, перевозчики не саботируют процесс
Зрада
- коллапса не произошло, транспорт ездит
- интернет помогает распространять информацию, но всю без разбора, особенно ложную. От официальных источников ее хочется больше и без ошибок в транспорте
- в маршрутках до сих пор билет за наличные дают по требованию, а теперь и 2 вида: с валидатора или печатный, на выбор перевозчика
- есть плавающие проблемы с некоторыми банковскими карточками, которые решаются техниками, но банковских оплат значительно больше, чем транспортными картами
- была заминка с продажей транспортных карт, которые раскупили в точках продаж, как горячие пирожки
- люди хейтят друг друга, особенно в интернете, несмотря на то, что все, даже "по разные стороны валидатора", хотели бы чтобы все было идеально
Ответы на самые популярные вопросы об оплате проезда в общественном транспорте Житомира читайте по ссылке
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Заглавное фото - автор Руслан Давыдов
Зрада или перемога: что происходит с оплатой проезда в общественном транспорте Житомира
І, вважаю, що цьому безглуздю думки автора тієї групи не місце на ЖЖ. Одні тільки пропагандистські кліше в пункті «зрада» чого варті...
Ответ: На рекламних матеріалах завжди стоїть відповідна помітка. З повагою, адміністрація сайту.
→коллапса не произошло, транспорт ездит
А чому він має відбутися? головну вимогу перевізників виконком виконав — вартість проїзду піднято! Гривня, чи дві — вже не так важливо, головне що прогнули!
→интернет помогает распространять информацию, но всю без разбора, особенно ложную. От официальных источников ее хочется больше и без ошибок в транспорте
Звісно хочеться, проте влада її не надає, а мляво випльовує якісь відео з Підпокровним. Статті на сайтах новин теж до офіційної інформації не прирівнюю.
→в маршрутках до сих пор билет за наличные дают по требованию, а теперь и 2 вида: с валидатора или печатный, на выбор перевозчика
Немає бути нічого на вибір, тут все якраз має бути уніфіковано.
→есть плавающие проблемы с некоторыми банковскими карточками, которые решаются техниками, но банковских оплат значительно больше, чем транспортными картами
Аргумент що оплата йде, через те що щось десь поки не працює — не аргумент.
→была заминка с продажей транспортных карт, которые раскупили в точках продаж, как горячие пирожки
А ви якось не продумали цього? Абсолютно спокійно можна було підготуватися до цього і замість цого аргументу написати більш вагомий "Затримки немає, не дивлячись на ажіотаж"
→люди хейтят друг друга, особенно в интернете, несмотря на то, что все, даже "по разные стороны валидатора", хотели бы чтобы все было идеально
Брехня, я люблю всіх, неважливо від статі, віку чи поглядів. От лицемірів і брехунів не люблю хіба що.
Наглая ложь.
- если водители дают печатный билет то он засчитывается как и с валидатора? Нет билета с валидатора значит проезд 3грн. Или я что то путаю.
Власть лягла под перевозчиков.