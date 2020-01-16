Погранслужба ликвидировала Северное региональное управление, штаб которого находился в Житомире

"Региональные управления - это структура, которая непосредственного участия в охране границы не берет, а оттягивает большой ресурс материально-технического обеспечения. Если 90% из тех, кто служит там, однажды просто не придут на работу, то никто не заметит, что что-то произошло. То есть они никак не влияют на состояние охраны государственной границы", - пояснил в интервью BBC Сергей Дейнеко, председатель Государственной пограничной службы Украины.