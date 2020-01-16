Государственная пограничная служба Украины в рамках реформы ликвидировала Северное региональное управление, штаб которого находился в Житомире. До реформы региональных управлений в состав Северного входили Житомирский пограничный отряд, Луцкий и Черниговский.
Как стало известно "Журналу Житомира
", сейчас Луцкий пограничный отряд вошел в состав Западного регионального управления. В свою очередь Житомирский и Черниговский пограничные отряды уже являются органами охраны границы центрального подчинения. Житомирский и Черниговский отряды объединили в "Північний кордон
".
На июнь 2019 года насчитывалось 8 территориальных органов ГПСУ, по состоянию на конец декабря их осталось 4.
"Региональные управления - это структура, которая непосредственного участия в охране границы не берет, а оттягивает большой ресурс материально-технического обеспечения. Если 90% из тех, кто служит там, однажды просто не придут на работу, то никто не заметит, что что-то произошло. То есть они никак не влияют на состояние охраны государственной границы", - пояснил в интервью BBC Сергей Дейнеко, председатель Государственной пограничной службы Украины.
За счет высвобожденных должностей планируют усилить органы и подразделения охраны границы.
Погранслужба ликвидировала Северное региональное управление, штаб которого находился в Житомире