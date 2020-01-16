Зачем в детсадах и школах Житомира требуют справку о прописке и как избежать очередей

«В 2020 году объем расходов на одного ребенка в ДОУ составляет почти 35 000 гривен. Это средства налогоплательщиков Житомирской городского ОТГ. Но в житомирских детсадах и школах учится много детей из других громад. Даже если родители работают в Житомире, но зарегистрированы в другой громаде, мы не видим их налогов. Они в форме реверсной дотации возвращаются в госбюджет. В 2020 году Житомирская ОТГ вернет таких 107 млн ​​грн. По логике компенсировать расходы на питание детей из пригорода должны соответствующие ОТГ. Городской совет готов сотрудничать в этом вопросе с руководством громад. Но мы можем возмещать только за питание детей, зарегистрированных в Житомире и Вересах. Для этого в школах и детсадах собирают справки о регистрации», - отмечает заместитель городского головы Мария Мисюрова.