Зачем в детсадах и школах Житомира требуют справку о прописке и как избежать очередей

В 2020 году возросла стоимость питания в школах и детсадах Житомира. Соответствующее решение исполком Житомирского городского совета принял 17 декабря 2019 года. Однако, питание детей частично компенсируются из городского бюджета.
С 1 января меняется и формула финансирования и оплаты. Родители будут платить 70%, из городского бюджета будет возмещать 30% и только за питание детей, зарегистрированных в Житомирской городской ОТГ (г. Житомир, с. Вереси).
«В 2020 году объем расходов на одного ребенка в ДОУ составляет почти 35 000 гривен. Это средства налогоплательщиков Житомирской городского ОТГ. Но в житомирских детсадах и школах учится много детей из других громад. Даже если родители работают в Житомире, но зарегистрированы в другой громаде, мы не видим их налогов. Они в форме реверсной дотации возвращаются в госбюджет. В 2020 году Житомирская ОТГ вернет таких 107 млн грн. По логике компенсировать расходы на питание детей из пригорода должны соответствующие ОТГ. Городской совет готов сотрудничать в этом вопросе с руководством громад. Но мы можем возмещать только за питание детей, зарегистрированных в Житомире и Вересах. Для этого в школах и детсадах собирают справки о регистрации», - отмечает заместитель городского головы Мария Мисюрова.
По ее словам, такую справку должен иметь ребенок уже с рождения. Согласно постановлению Кабмина №207 от 02.03.2016, зарегистрировать малыша нужно в течение 3-х месяцев с момента получения свидетельства о рождении.
«Справка о регистрации места жительства - такой же документ, как паспорт или свидетельство о рождении. Он должен всегда быть под рукой. Этот документ в дальнейшем может понадобиться не только в детском саду или школе, но и в других учреждениях. Она действительна до тех пор, пока ребенка не перерегистрируют в другом месте. Родители, которые вовремя зарегистрировали ребенка, имеют такие справки. Им нужно только сделать копию и принести в школу. Но многие откладывали этот процесс до последнего, поэтому сейчас имеем негатив и ажиотаж в управлении ведения реестра. Поэтому советую родителям оформлять их заранее»
, - добавляет чиновница.
Для оформления справки необязательно стоять в очереди
под управлением ведения реестра территориальной громады городского совета. Если вы зарегистрированы и живете в многоквартирном доме, то этим может заняться управляющий. Процедура проста - приносите необходимые документы и ждете около двух недель. Представители ОСМД, управляющей компании или ВЖРЕП сами передадут их в управление на обработку, а вам отдадут справку о регистрации вашего ребенка.
Если оба родителя ребенка зарегистрированы в Житомире, то пока можно предоставить копии паспортов с отметкой о регистрации
. А уже дальше в спокойном режиме до 1 сентября 2020 года оформлять справку от управляющего или непосредственно в управлении ведения реестра территориальной громады городского совета (для тех, кто живет в частном секторе).
Только если родители разведены или зарегистрированы по разным адресам, нужно обращаться в управление ведения реестра территориальной громады городского совета, регистрировать ребенка и получать справку. Она все равно понадобится.
«Когда речь идет о разведенных родителей или родителей, зарегистрированных по разным адресам, это очень небольшой процент людей по Житомиру. Но из-за недостаточной информированности мы имеем очереди»
, - говорит заместитель городского головы.
Мария Мисюрова также отмечает: воспользоваться софинансированием из городского бюджета можно будет только после того, как администрация детсада или школы будет иметь на руках документы, подтверждающие принадлежность ребенка к Житомирской городской ОТГ. До того времени родители будут платить 100% стоимости.
Как сообщал «Журнал Житомира
», житомиряне часами простаивают в очередях за справками о прописке детей
.
Зачем в детсадах и школах Житомира требуют справку о прописке и как избежать очередей