Житомиряне часами простаивают в очередях за справками о приписке детей

"11 января, 7 утра. На фото - очередь к управлению реестра территориальной громады, возле Михайловской. Я пришла, как и уже почти сотня (!) житомирян, за справкой о прописке ребенка. Копия нужна в садик, чтобы подтвердить, что мы действительно житомиряне и можем претендовать на частичную проплату по питанию из бюджета города", - пишет в соцсети Екатерина Латий.