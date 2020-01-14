Житомиряне часами простаивают в очередях за справками о приписке детей

Житомиряне вынуждены часами стоять в очередях за справками о приписке. Все это из-за новых требований горсовета, который обязал родителей принести в учебные учреждения справку о регистрации места проживания своих детей.
Как стало известно "Журналу Житомира
", без житомирской приписки - родителям откажут в компенсации из бюджета, им придется самостоятельно оплачивать питание в школах и детсадах.
"11 января, 7 утра. На фото - очередь к управлению реестра территориальной громады, возле Михайловской. Я пришла, как и уже почти сотня (!) житомирян, за справкой о прописке ребенка. Копия нужна в садик, чтобы подтвердить, что мы действительно житомиряне и можем претендовать на частичную проплату по питанию из бюджета города", - пишет в соцсети Екатерина Латий.
В городском совете отмечают, что в случае отсутствия у ребенка прописки в Житомире, родителям таких детей, место жительства которых зарегистрировано именно в Житомире, необходимо предоставить в учреждение дошкольного или общего среднего образования копии паспортов родителей.
"Информация о предъявлении указанных копий документов доведена до сведения руководителей учреждений дошкольного и общего среднего образования. В случае невыполнения со стороны администрации образовательных учреждений указанных рекомендаций с целью урегулирования данного вопроса, обращаться в департамент образования городского совета или лично ко мне"
, - отметила заместитель городского головы Мария Мисюрова.
В дальнейшем родители обязаны зарегистрировать место проживания своего ребенка.