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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Январь » 24 » 10:39:34

Житомиряне начали получать за газ две платежки: за что необходимо платить

Сегодня, 10:53:34 661 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне начали получать за газ две платежки: за что необходимо платить

 Украинцам с текущего месяца за газ поступят новые платежки, которые разделят на две части. Теперь граждане отдельно будут платить за газ и за его доставку, которую нужно будет оплачивать ежемесячно до 20 числа. 

За каждый день просрочки украинцам обещают штраф, говорится в сюжете ТСН.

С января каждый потребитель, использующий газ для обогрева или для приготовления пищи, получит две отдельные платежки. Одна квитанция будет за фактически потребленный газ, другая - за его транспортировку. Стоимость этой доставки вычисляется для каждого потребителя отдельно.

Будет обсчитываться эта стоимость таким образом: потребленный за последний год объем газа разделят на 12 месяцев и умножат на специальный тариф на доставку. Этот тариф в каждом регионе разный. 

"Они разные. Зависят от протяженности сетей. И колеблется от 28 копеек до 2 гривен на Львовщине", - объясняет Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданская сеть Опора.

В "Житомиргазе" он составляет 1,07 грн/кубометр. Летом запланировано подорожание тарифа: с 1-го июля житомиряне за транспортировку газа будут платить уже по 1,31 грн/кубометр.

За транспортировку газа следует производить оплату за текущий месяц до 20 числа. За каждый день просрочки будут начислять пеню. А если игнорировать новую платежку, обещают отрезать газ. Даже, если газ не используется или владельцы отсутствуют дома, за доставку газа придется платить. Поскольку, он поставляется к дому и обслуживаются сети.

У людей, имеющих только газовую плиту, стоимость доставки может быть меньше комиссию берет банк. Поэтому им советуют платить сразу на несколько месяцев вперед. Газовики убеждают, что хоть платежи и разъединили, украинцы не будут переплачивать.

Граждане, тем временем, жалуются на новый способ расчета газа. Кое-кто называет полученные в этом месяце платежки "неприятностью". Другие же жалуются, что пользуются голубым топливом экономно, но за доставку газа им уже насчитали слишком высокую цену, которая будет приходить, к тому же, ежемесячно.
Тэги: Украины, газ, тарифы, платежки
Комментариев: 6
DMB2016
1 BiGBOSS.ZT (DMB2016)   • 11:08:21, Сегодня
+2

Это что за новая х*йня????
Antisvinomir1
2 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 11:14:08, Сегодня
0

Нууу...скакали на майдане-пора платить.

И главное не забывать удалять правду о себе. Правды украинство боится больше всего остального.
viewer
3 Name Surname (viewer)   • 11:38:50, Сегодня
0

Ось детальніше розписано, що це за дві платіжки: одна за сам газ, інша за утримання газопроводів
https://www.facebook.com/igor.skoropad/posts/2755307227869867
Alex_BeNDeR
4 Alex_BeNDeR (Alex_BeNDeR)   • 11:50:31, Сегодня
+1

Цікавить чи можу я сплачувати за транспортування по фактичним показникам. Розрахований об'єм космічний, ми стільки не споживаємо в місяць. Чому я повинен цілий рік переплачувати щомісяця? Фактичне споживання по лічильнику в 3-4 рази нижче.
Друге, чому прийшли квитанції за січень і лютий, якщо оплата за газ йде за минулий місяць (грудень).
Третє, ось я наприклад цілий рік плачу по 200-300 грн місяць, а по факту спожив 1200 кубів за весь рік. Що буде з переплаченими коштами наступного року?

Буду вдячний за відповідь, якщо володієте інформацією.
viewer
5 Name Surname (viewer)   • 12:20:45, Сегодня
0

"чи можу я сплачувати за транспортування по фактичним показникам."
Чув що є така можливість, але детальніше не знаю.
"Що буде з переплаченими коштами наступного року?"
Наскільки я розумію, споживання наступного року порахують вам по поточному, де ви спожили менше кубів.
garold
6 Кonstantin (garold)   • 12:24:21, Сегодня
0

Прочтите эту статью,там есть ответы на ваши вопросы
https://ubr.ua/finances/zhilishhno-kommunalnoe-hozjajstvo/za-prosrochku-plati-dvazhdy-8-novykh-pravil-platezhej-za-haz-3890004?fbclid=IwAR1AVeqyOlqT9ns6i3dDjwyWCgNjSbJu0QxmuKKXdCG-JeBlUihKCl3vL24
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