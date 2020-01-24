Житомиряне начали получать за газ две платежки: за что необходимо платить

Украинцам с текущего месяца за газ поступят новые платежки, которые разделят на две части. Теперь граждане отдельно будут платить за газ и за его доставку, которую нужно будет оплачивать ежемесячно до 20 числа.
За каждый день просрочки украинцам обещают штраф, говорится в сюжете ТСН
.
С января каждый потребитель, использующий газ для обогрева или для приготовления пищи, получит две отдельные платежки. Одна квитанция будет за фактически потребленный газ, другая - за его транспортировку. Стоимость этой доставки вычисляется для каждого потребителя отдельно.
Будет обсчитываться эта стоимость таким образом: потребленный за последний год объем газа разделят на 12 месяцев и умножат на специальный тариф на доставку. Этот тариф в каждом регионе разный.
"Они разные. Зависят от протяженности сетей. И колеблется от 28 копеек до 2 гривен на Львовщине"
, - объясняет Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданская сеть Опора.
В "Житомиргазе" он составляет 1,07 грн/кубометр
. Летом запланировано подорожание тарифа: с 1-го июля житомиряне за транспортировку газа будут платить уже по 1,31 грн/кубометр.
За транспортировку газа следует производить оплату за текущий месяц до 20 числа. За каждый день просрочки будут начислять пеню. А если игнорировать новую платежку, обещают отрезать газ. Даже, если газ не используется или владельцы отсутствуют дома, за доставку газа придется платить. Поскольку, он поставляется к дому и обслуживаются сети.
У людей, имеющих только газовую плиту, стоимость доставки может быть меньше комиссию берет банк. Поэтому им советуют платить сразу на несколько месяцев вперед. Газовики убеждают, что хоть платежи и разъединили, украинцы не будут переплачивать.
Граждане, тем временем, жалуются на новый способ расчета газа. Кое-кто называет полученные в этом месяце платежки "неприятностью". Другие же жалуются, что пользуются голубым топливом экономно, но за доставку газа им уже насчитали слишком высокую цену, которая будет приходить, к тому же, ежемесячно.
И главное не забывать удалять правду о себе. Правды украинство боится больше всего остального.
https://www.facebook.com/igor.skoropad/posts/2755307227869867
Друге, чому прийшли квитанції за січень і лютий, якщо оплата за газ йде за минулий місяць (грудень).
Третє, ось я наприклад цілий рік плачу по 200-300 грн місяць, а по факту спожив 1200 кубів за весь рік. Що буде з переплаченими коштами наступного року?
Буду вдячний за відповідь, якщо володієте інформацією.
Чув що є така можливість, але детальніше не знаю.
"Що буде з переплаченими коштами наступного року?"
Наскільки я розумію, споживання наступного року порахують вам по поточному, де ви спожили менше кубів.
https://ubr.ua/finances/zhilishhno-kommunalnoe-hozjajstvo/za-prosrochku-plati-dvazhdy-8-novykh-pravil-platezhej-za-haz-3890004?fbclid=IwAR1AVeqyOlqT9ns6i3dDjwyWCgNjSbJu0QxmuKKXdCG-JeBlUihKCl3vL24