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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Январь » 28 » 12:33:23

Внимание, розыск! Полиция ищет без вести пропавшего 29-летнего мужчину

Вчера, 12:55:51 1353 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Внимание, розыск! Полиция ищет без вести пропавшего 29-летнего мужчину

 Полиция Новоград-Волынского отделения ГУНП в Житомирской области разыскивает пропавшего без вести Пелешко Алексея Николаевича. Вот что стало известно изданию «Журнал Житомира».

Известно, что Пелешко Алексей Николаевич, 1990 года рождения, ушел из на работу 27 февраля 2019 года, и до настоящего времени не дал о себе знать и не выходит на связь.

Приметы: рост 180-185 см, среднего телосложения, лицо круглое, волосы русые, средней длины.

Особые приметы: на груди родимое пятно размером примерно 1х2 см.

Был одет: в шапку черного цвета, синюю куртку с капюшоном, джинсы, черные кроссовки.


Всех, располагающих какой-либо информацией о Пелешко Алексее Николаевиче, просят сообщить в Новоград-Волынское отделение ГУНП в Житомирской области по телефону (04141)3-51-54, на спецлинию «102» или в ближайшее отделение полиции.
Тэги: полиция, Новоград-Волынский, розыск
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