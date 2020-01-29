Илона Колодий - единственная претендентка на должность начальника управления культуры г.Житомира

На прошлой неделе в Житомире состоялся конкурс на занятие вакантной должности начальника управления культуры Житомирского городского совета. Но интрига тянется до сих пор.
Еще в начале января 2020 был завершен прием документов от претендентов на должность начальника управления культуры города. Из претендентов оказалась только один человек - владелица модельного агенства «Gloria ModelS» Илона Колодий (Пурлиева).
На ресурсе NAZK.gov.ua была обнародована только одна декларация кандидата на должность начальника управления культуры - Илоны Колодий (Пурлиева), которую она подала 2 января 2020.
Претендентка на должность начальника управления городского совета указала четыре собственные фирмы:
- ООО «Глория Ивентс» с основным видом деятельности - других видов отдыха и развлечений;
- ООО «Коло дій груп» - деятельность в сфере радиовещания;
- ООО «Сі Ес Ей груп» - производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ;
- ООО «Колодий продакшн» с деятельностью в сфере рекламных услуг.
Две последние фирмы принадлежат ее мужу: владельцем «Сі Ес Ей груп» является Колодий Евгений Михайлович, в «Колодий продакшн» два совладельца - Колодий Евгений Михайлович и Годована Руслана Ивановна.
И уже 22 января 2020 прошел конкурс на должность начальника управления культуры всего с одной претенденткой - Илоной Колодий. Конкурсантка прошла все испытания, но на стадии принятия решения конкурсной комиссией был взят тайм-аут до пятницы. Но и в пятницу, и в следующий понедельник интрига продолжала сохраняться.
"В настоящее время, из собственных источников нам стало известно, что конкурсная комиссия рекомендовала мэру г. Житомира заключить с Илоной Колодий контракт с испытательным сроком на два месяца", - пишет корреспондент газеты 20 минут Руслан Мороз.
Но, как нам сообщили в горсовете, самого распоряжения городского головы Сергея Сухомлина еще нет. Поэтому интрига продолжается. Подпишет ли Сергей Сухомлин распоряжение о заключении контракта с Илоной Колодий на должность начальника управления культуры Житомирского городского совета - станет известно совсем скоро.
Напомним, что предыдущая начальник управления культуры Нина Рябенко уволилась в конце мая 2019 года. Она возглавляла управление с ноября 2016 года.
Летом 2019 в Житомирском горсовете уже проводили конкурс на должность начальника управления культуры: тогда было шесть претендентов, из которых два кандидата - Юлия Закаржевская (Кручак) и Наталья Журба - пришли к собеседованию, но конкурсная комиссия 16 июля не выбрала победителя и конкурс был объявлен повторно.
Илона Колодий - единственная претендентка на должность начальника управления культуры г.Житомира