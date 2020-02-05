Илону Колодий назначили руководить управлением культуры в Житомире

Руководить управлением культуры Житомирского городского совета с 5 февраля 2020 будет молодая бизнесвумен Илона Колодий. Соответствующее распоряжение мэр Сергей Сухомлин подписал 31 января, А 5 февраля в документ опубликовали на сайте мэрии.
«Назначить с 5 февраля 2020 Колодий Илону Кувативну на должность начальника управления культуры Житомирского городского совета с испытательным сроком 2 месяца, как такую, которая прошла по конкурсу, с должностным окладом, согласно штатному расписанию. Выплачивать Колодий И. К. надбавку за 13 ранг особы местного самоуправления, присвоенный при работе в должности главного специалиста управления культуры Житомирского городского совета», - говорится в распоряжении.
На ресурсе Назка опубликована декларация
Илоны Колодий, которую она подала 2 января 2020.
Новоназначенная начальник управления культуры указала четыре собственные фирмы:
- «Глория Ивентс» (основано в марте 2018 года, основной вид деятельности - организования других видов отдыха и развлечений)
- «Круг действий групп» (основано в июле 2016 года, основной вид деятельности - деятельность в сфере радиовещания)
- «Си Эс Эй Групп» (основано в апреле 2009 года, основной вид деятельности - производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ);
- «Колодий продакшн» (основано в феврале 2007 года, основной вид деятельности - рекламные агентства). Две последние фирмы принадлежат ее мужу: владельцем «Си Эс Эй Групп» является Колодий Евгений Михайлович, в «Колодий продакшн» два совладельцы - Колодий Евгений Михайлович и Годованая Руслана Ивановна.
В 2019 году предпринимательской деятельностью Илона Колодий заработала 1 млн 197 тыс. 178 грн. 10 декабря 2019 она стала обладательницей автомобиля Range Rover Evoque 2015 г.в., указана стоимость автомобиля - 720 тыс. грн.
Как сообщалось, летом 2019 в Житомирском городском совете уже проводили конкурс на должность начальника управления культуры Житомирского городского совета: на эту должность было шесть претендентов, двое кандидатов (Юлия Закаржевська (Кручак) и Наталья Журба) пришли к собеседованию, но конкурсная комиссия 16 июля ни выбрала победителя и конкурс собирались объявлять повторно.
При проведении повторного конкурса на должность начальника управления культуры была только одна претендентка Илона Колодий
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