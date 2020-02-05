Илону Колодий назначили руководить управлением культуры в Житомире

«Назначить с 5 февраля 2020 Колодий Илону Кувативну на должность начальника управления культуры Житомирского городского совета с испытательным сроком 2 месяца, как такую, которая прошла по конкурсу, с должностным окладом, согласно штатному расписанию. Выплачивать Колодий И. К. надбавку за 13 ранг особы местного самоуправления, присвоенный при работе в должности главного специалиста управления культуры Житомирского городского совета», - говорится в распоряжении.