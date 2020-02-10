Авария на Крошне оставила без воды два десятка домов и детский сад

10 февраля в Житомире из-за порыва водопровода два десятка домов и детский сад остались без водоснабжения. Об этом сообщает Житомирский городской информационный центр.
Как стало известно "Журналу Житомира
", авария на водоводе диаметром 150 миллиметров произошла в микрорайоне Крошня.
"Для проведения ремонтных работ остановлена бойлерная: Крошенская, 38. Перекрыто холодное водоснабжение на дома: ул. Крошенская, 28, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48; ул. Покровская, 121, 121а, 123, 125, дет. сад №26 до завершения ремонтных работ", - говорится в сообщении.
Также 10 февраля КП "Житомирводоканал" проводит ремонтные работы по следующим адресам:
- ул. Небесной Сотни, 11;
- ул. Чудновская, 120, 133;
- ул. Михаила Грушевского, 95;
- ул. Параджанова, 93;
- пров.1-й Гоголевский, 24;
- ул. Крошенская, 42;
- ул. Клосовского, 10.
По указанным адресам будет приостановлено водоснабжение.
они хоть толковые #задвижки поставят