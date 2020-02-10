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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 10 » 10:51:29

Авария на Крошне оставила без воды два десятка домов и детский сад

Сегодня, 10:51:43 2110 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Авария на Крошне оставила без воды два десятка домов и детский сад

 10 февраля в Житомире из-за порыва водопровода два десятка домов и детский сад остались без водоснабжения. Об этом сообщает Житомирский городской информационный центр.

Как стало известно "Журналу Житомира", авария на водоводе диаметром 150 миллиметров произошла в микрорайоне Крошня.
 

"Для проведения ремонтных работ остановлена бойлерная: Крошенская, 38. Перекрыто холодное водоснабжение на дома: ул. Крошенская, 28, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48; ул. Покровская, 121, 121а, 123, 125, дет. сад №26 до завершения ремонтных работ", - говорится в сообщении.


Также 10 февраля КП "Житомирводоканал" проводит ремонтные работы по следующим адресам:
 
  • ул. Небесной Сотни, 11;
  • ул. Чудновская, 120, 133;
  • ул. Михаила Грушевского, 95;
  • ул. Параджанова, 93;
  • пров.1-й Гоголевский, 24;
  • ул. Крошенская, 42;
  • ул. Клосовского, 10.

По указанным адресам будет приостановлено водоснабжение.
Тэги: водопровод, авария, водоканал, Нет воды
Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 11:02:04, Сегодня
+1

может позвать словенцев?
они хоть толковые #задвижки поставят
Живу_на_Восточной
2 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 11:17:02, Сегодня
+1

А тим часом Нікітін дає прес-конференцію у міськраді
Месть_королевы_Анны
3 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 14:34:44, Сегодня
+2

Как сказал бы Никитин: - В этом есть и позитив. Меньше расход воды, меньше сумма в платежке.
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