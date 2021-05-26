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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 26 » 08:39:01

В Житомире произошла масштабная авария на водопроводе: последствия ликвидируют бригады водоканала

Сегодня, 08:39:01 1297 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире произошла масштабная авария на водопроводе: последствия ликвидируют бригады водоканала

 Вечером 25 мая около 18:00 в Житомире произошел сбой на насосной станции. В результате этого по всему города произошли многочисленные порывы и десятки домов остались без водоснабжения. Об этом сообщило КП "Житомирводоканал".
 

"В связи с аварийной ситуацией, возникшей на насосной станции второго подъема, которая обусловила повышение давления в водопроводной сети, на наиболее аварийных участках водопровода произошли порывы, вследствие чего в отдельных домах или снижено давление подачи воды, или приостановлено водоснабжение", - проинформировало КП.


Бригады водоканала оперативно приступили к ликвидации последствий аварий. Ближе к полуночи завершили аварийные работы на ул. Космонавтов.

По состоянию на утро 26 мая работы до сих пор продолжаются. По информации Городского информационного центра, бригады водоканала работают по адресам:
 
  • площадь Привокзальная, 5,
  • перекресток ул. Западная и Островского;
  • ул. Покровская, 81;
  • ул. Мазепы, 88;
  • пер. 2-й Староруднянский;
  • Перекресток ул. Домбровского и Мазепы;
  • ул. Бандеры, 3-5;
  • ул. Мазепы, 85,
  • ул. Вокзальная, 9;
  • площадь Освобождения, 11.

Вместе с этим продолжают работы на дюкерном переходе возле ул. Зеленой.

"Через этот участок идет питание многоэтажных домов района Богуния. Быстрому выполнению мешает большое количество воды. Последующие дни аварийные бригады работают непрерывно до полного восстановления водоснабжения всех жителей и предприятий", - сообщил директор КП "Житомирводоканал" Андрей Никитин.
Тэги: водопровод, Житомир, авария, водоканал
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Комментариев: 3
merks
1 Александра (merks)   • 09:25:54, Сегодня [Материал]

Щоденна клізма Нікітіну могла б допомогти
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 12:19:58, Сегодня [Материал]

Под конец прошлого года на ул. Грушевского почти на всем участке сняли верхний слой дороги и уложили новый. Вчера, водоканал на перекрестке Грушевского-Московская уже разрыл яму, при этом никакой воды видно не было, т.е. прорывом трубы не пахло. Вопрос: нахера выкидывать деньги на эти асфальты, а потом их перекапывать другими службами? Когда будет уже совместная работа гос. органов, чтобы не было этого треша?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:02:53, Сегодня [Материал]

Никитин отравил своими стоками рыбу в Тетереве.
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