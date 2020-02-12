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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 12 » 12:48:31

В одном из районов Житомира внезапно отключили водоснабжение

Сегодня, 12:56:31 769 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В одном из районов Житомира внезапно отключили водоснабжение

 В Житомире в полдень 12 февраля было отключено водоснабжение в районе Богуния. Причина отключения - порыв водопровода по ул. Сосновой. Об этом "Журналу Житомира" сообщил Житомирский городской информационный центр.

"В 12:10 "Водоканал" остановил насосную станцию ​​3-го подъема Богуния в связи с ликвидацией порыва водопровода по ул. Сосновой, 30 (d-300). На время проведения ремонтных работ отключено водоснабжение в районе Богунии", - говорится в сообщении.

Также 12 февраля КП "Житомирводоканал" проводит ремонтные работы по следующим адресам:
 
  • ул. Хлебная, 16;
  • перекресток ул. Хлебная - Домбровского;
  • ул. Кибальчича, 20;
  • ул. Промышленная, 26;
  • ул. Князей Острожских, 73;
  • ул. Героев Пожарных, 125а;
  • ул. Лермонтовская, 6.

По указанным адресам будет приостановлено водоснабжение.
Тэги: водоканал, Нет воды, авария, Житомир
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:02:41, Сегодня
0

И вновь продолжается бой и снова тревожно в груди....
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