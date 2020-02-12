В одном из районов Житомира внезапно отключили водоснабжение

В Житомире в полдень 12 февраля было отключено водоснабжение в районе Богуния. Причина отключения - порыв водопровода по ул. Сосновой. Об этом "Журналу Житомира
" сообщил Житомирский городской информационный центр.
"В 12:10 "Водоканал" остановил насосную станцию 3-го подъема Богуния в связи с ликвидацией порыва водопровода по ул. Сосновой, 30 (d-300). На время проведения ремонтных работ отключено водоснабжение в районе Богунии"
, - говорится в сообщении.
Также 12 февраля КП "Житомирводоканал" проводит ремонтные работы по следующим адресам:
- ул. Хлебная, 16;
- перекресток ул. Хлебная - Домбровского;
- ул. Кибальчича, 20;
- ул. Промышленная, 26;
- ул. Князей Острожских, 73;
- ул. Героев Пожарных, 125а;
- ул. Лермонтовская, 6.
По указанным адресам будет приостановлено водоснабжение.