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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 12 » 10:09:34

Маршрутный автобус сбил на остановке 84-летнюю житомирянку

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Маршрутный автобус сбил на остановке 84-летнюю житомирянку

 В Житомире маршрутный автобус сбил на остановке общественного транспорта пожилую женщину. Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 февраля на проспекте Независимости.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса, 56-летний житель Житомира, начав движение от остановки общественного транспорта, допустил наезд на пенсионерку, которая находилась рядом с транспортным средством.

В результате ДТП пострадала 84-летняя житомирянка, ее с травмой руки доставили в городскую больницу.

"Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств ДТП", - отмечают в полиции.
Тэги: автобус, дтп, Житомир
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