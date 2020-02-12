Маршрутный автобус сбил на остановке 84-летнюю житомирянку

В Житомире маршрутный автобус сбил на остановке общественного транспорта пожилую женщину. Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 февраля на проспекте Независимости.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса, 56-летний житель Житомира, начав движение от остановки общественного транспорта, допустил наезд на пенсионерку, которая находилась рядом с транспортным средством.
В результате ДТП пострадала 84-летняя житомирянка, ее с травмой руки доставили в городскую больницу.
"Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств ДТП"
, - отмечают в полиции.