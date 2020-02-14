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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 14 » 13:17:24

Нацгвардеец воровал и продавал на Житомирщине боеприпасы – ГБР

Сегодня, 13:17:12 577 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Нацгвардеец воровал и продавал на Житомирщине боеприпасы – ГБР

 Следователи ГБР сообщили о подозрении военнослужащему Национальной гвардии, который воровал и продавал патроны. Об этом сообщается на сайте Госбюро.

Следствием установлено, что нацгвардеец похищал и продавал боеприпасы в одной из воинских частей, подыскивая покупателей через собственные связи.

16 января 2020 года задокументирован факт сбыта более 200 патронов для нарезного огнестрельного оружия в Радомышльском районе Житомирской области.

По сообщению ГБР, военному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Тэги: Военный, ГБР, патроны
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