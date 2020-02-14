Нацгвардеец воровал и продавал на Житомирщине боеприпасы – ГБР

Следователи ГБР сообщили о подозрении военнослужащему Национальной гвардии, который воровал и продавал патроны. Об этом сообщается на сайте Госбюро
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Следствием установлено, что нацгвардеец похищал и продавал боеприпасы в одной из воинских частей, подыскивая покупателей через собственные связи.
16 января 2020 года задокументирован факт сбыта более 200 патронов для нарезного огнестрельного оружия в Радомышльском районе Житомирской области.
По сообщению ГБР, военному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.