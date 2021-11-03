Показал «боевой прием»: полковник ВСУ сядет на скамью подсудимых за пьяную стрельбу по ребенку

Следователи ГБР завершили расследование в отношении офицера Вооруженных Сил, который пьяным из служебного пистолета выстрелил в ребенка. Инцидент произошел в Новоград-Волынском Житомирской области.
Согласно расследованию, подвыпивший военный решил продемонстрировать мальчику боевой прием по обезоруживанию противника.
"Во время "демонстрации" офицер выстрелил в спину ребенку. Пуля прошла навылет"
, - информирует ГБР
.
Мальчик выжил, но получил тяжкие телесные повреждения. В настоящее время ребенок до сих пор находится в больнице, продолжаются операции.
Офицер сразу задержан. Свою вину он признает.
Его обвиняют в нарушении правил обращения с оружием, что причинило потерпевшему телесные повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде служебного ограничения сроком до 2 лет или содержание в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишение свободы сроком до 3 лет.
Что произошло
12 июля в больницу Новограда-Волынского доставили 9-летнего мальчика с предварительным диагнозом сквозное огнестрельное ранение спины
. Его сразу госпитализировали в реанимационное отделение. Ребенка ранил 43-летний военнослужащий из Киева - знакомый отца, который приехал в гости накануне.
Военного задержали
. Во время обыска в его автомобиле обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.
14 июля 9-летнего мальчика на вертолете доставили
из Житомирской области в больницу Киева.