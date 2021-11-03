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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 3 » 07:57:51

Показал «боевой прием»: полковник ВСУ сядет на скамью подсудимых за пьяную стрельбу по ребенку

Сегодня, 07:57:51 69 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Показал «боевой прием»: полковник ВСУ сядет на скамью подсудимых за пьяную стрельбу по ребенку

 Следователи ГБР завершили расследование в отношении офицера Вооруженных Сил, который пьяным из служебного пистолета выстрелил в ребенка. Инцидент произошел в Новоград-Волынском Житомирской области.

Согласно расследованию, подвыпивший военный решил продемонстрировать мальчику боевой прием по обезоруживанию противника. 

"Во время "демонстрации" офицер выстрелил в спину ребенку. Пуля прошла навылет", - информирует ГБР.

Мальчик выжил, но получил тяжкие телесные повреждения. В настоящее время ребенок до сих пор находится в больнице, продолжаются операции.

Офицер сразу задержан. Свою вину он признает.

Его обвиняют в нарушении правил обращения с оружием, что причинило потерпевшему телесные повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде служебного ограничения сроком до 2 лет или содержание в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишение свободы сроком до 3 лет.
 

Что произошло


12 июля в больницу Новограда-Волынского доставили 9-летнего мальчика с предварительным диагнозом сквозное огнестрельное ранение спины. Его сразу госпитализировали в реанимационное отделение. Ребенка ранил 43-летний военнослужащий из Киева - знакомый отца, который приехал в гости накануне. 

Военного задержали. Во время обыска в его автомобиле обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

14 июля 9-летнего мальчика на вертолете доставили из Житомирской области в больницу Киева.
Тэги: стрельба, Военный, ГБР, ребенок, Житомирщина
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