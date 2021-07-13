Полиция задержала военного, стрелявшего в ребенка: новые подробности

В Житомирской области правоохранители задержали военнослужащего, который выстрелил из огнестрельного оружия в 9-летнего мальчика. Сейчас решается вопрос о транспортировке раненого мальчика с помощью авиации из г. Новоград-Волынский в Национальную детскую специализированную больницу.
Об этом шла речь 13 июля на брифинге начальника ГУНП в Житомирской области Юрия Олийныка.
"Было установлено, что к причинению ребенку огнестрельного ранения причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне. Предварительно, происшествие произошло вследствие неосторожного обращения с оружием", - сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олийнык.
В ходе неотложного обыска в автомобиле военнослужащего были обнаружено и изъято оружие, в том числе автоматическое, разнокалиберные боеприпасы и взрывчатые вещества
В настоящее время мужчина задержан. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения по указанной статье.
Также начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.