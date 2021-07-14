Полковник хвастался оружием за рюмкой: подробности ранения 9-летнего мальчика

Кровавая история разыгралась в понедельник в полдень в городе Новоград-Волынский. Полковник Главного разведывательного управления Минобороны выстрелил из своего табельного оружия в девятилетнего мальчика. Его в тяжелом состоянии доставили на вертолете в столичный Охматдет.
Полковник задержан, а за жизнь ребенка борются врачи. Детали истории сообщило издание "Вести
".
Приехал с арсеналом оружия
Трагедия произошла в Новограде-Волынском. Девятилетнего Даниила Назарука насквозь прошило 9-миллиметровой пулей
, выпущенной из пистолета "Форт-17". Пуля вошла в тело со стороны спины, раздробила селезенку, прошила кишечник, затем – желудок в двух местах, поджелудочную железу и вышла в области живота.
Как рассказал источник "Вестей" в полиции, полковник приехал из Киева навестить своего друга – отца мальчика. Вместе с Назаруком-старшим они выпивали в беседке, которая находилась во дворе дома. Полковник имел при себе пистолет, который показывал мальчику. А затем, вынув из обоймы магазин с патронами, дал его Даниле. Тот приставил пистолет в упор к полковнику, но тот используя физическую силу, отвел от себя оружие и направил его в спину мальчику. Прогремел выстрел.
Интересно, что сначала звучала иная версия. Военный уверял, что якобы обнаружил раненного ребенка на берегу реки. Но следствие эту версию тут же отмело. В ходе обыска пулю нашли в беседке в усадьбе, где жил мальчик, там же обнаружили неопровержимые доказательства того, что огнестрельное ранение Даниил получил именно здесь.
Еще интереснее: при осмотре автомобиля, на котором киевлянин-военнослужащий привез Даниила в больницу, полицейские обнаружили целый арсенал взрывчатки и оружия. В частности, 2 автомата Калашникова, 7 магазинов к ним, сотни патронов, пистолет "Форт-17", а еще 3 реактивных противотанковых гранатомета РПГ-26 и 2 РПГ-22, мины направленного действия.
Любопытно, что отец раненного мальчика, в гостях у которого был военнослужащий из столицы, по словам начальника главка Нацполиции в Житомирской области Юрия Олийныка, неоднократно общался с правоохранительными органами и имеет судимость.
Давно дружат
Из районной больнице Новограда-Волынского эвакуировали раненного ребенка в "Охматдет"
. Для этого ГСЧС предоставила свой вертолет, оборудованный для транспортировки раненых.
Как пояснил заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии райбольницы Иван Кравченко, мальчик поступил с огнестрельным ранением брюшной полости и кровопотерей. Он был в очень тяжелом состоянии. Проведено серьезное оперативное вмешательство. Состояние стабильно тяжелое. По словам Кравченко, консилиум принял решение перевезти раненого ребенка в "Охмадет", поскольку возможны осложнения, необходимы также дополнительные обследования, которые невозможно провести на уровне Новограда-Волынского.
Дома у Назаруков удалось застать бабушку Даниила. Она рассказала, что узнала подробности случившегося только вечером 12-го, когда Марк (брат-близнец раненного Даниила Назарука) рассказал полицейским о случившемся.
"Я в это время была наверху и спала, – говорит "Вестям" Жанна Валентиновна. – И только ближе к обеду, когда вышла из дома, я увидела, как мой зять схватил ребенка и побежал. Я почему-то подумала, что ничего страшного не случилось. И только вечером услышала все от Марка".
А услышала она следующее: дядя Саша (гость Назаруков), военный, у него есть оружие (пистолет), которое лежало возле него. Он вынул обойму с пулями, но одна, видно, осталась в стволе. Вот и произошел несчастный случай в тот момент, когда дядя Саша показывал Даниилу, как нужно отнимать оружие у противника. Он попросил мальчика взять пистолет, приставить к его спине, затем резко развернулся, схватил руку Даниила вместе с пистолетом, завел ему за спину и… прозвучал выстрел. По мнению Жанны Никитчиной, это несчастный случай, причина которого – ребячество, дурость, халатность взрослого человека.
14 июля стало известно, что суд избрал военнослужащему
, ранившего мальчика, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.