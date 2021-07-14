Полковник хвастался оружием за рюмкой: подробности ранения 9-летнего мальчика

"Я в это время была наверху и спала, – говорит "Вестям" Жанна Валентиновна. – И только ближе к обеду, когда вышла из дома, я увидела, как мой зять схватил ребенка и побежал. Я почему-то подумала, что ничего страшного не случилось. И только вечером услышала все от Марка".