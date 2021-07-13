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На Житомирщине военный выстрелил в спину 9-летнему мальчику: он в реанимации

Сегодня, 09:38:06 718 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине военный выстрелил в спину 9-летнему мальчику: он в реанимации

 В Житомирской области военнослужащий выстрелил в спину 9-летнему ребенку. В результате мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии со сквозным огнестрельным ранением. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 12 июля в Новоград-Волынском районе.
 

"12 июля в больницу райцентра был доставлен 9-летний мальчика с предварительным диагнозом сквозное огнестрельное ранение спины. В больницу немедленно выехали полицейские следственно-оперативной группы Новоград-Волынского районного отдела, и впоследствии в райцентр прибыла следственно-оперативная группа Следственного управления Главного управления Национальной полиции области", - информирует полиция.


Правоохранители установили, что ранение мальчика произошло по месту его проживания. Из дома изъята пуля калибром 9 мм и другие вещественные доказательства.

Предварительно установлено, что в ребенка выстрелил военнослужащий.
 

"К причинению ребенку огнестрельного ранения причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне", - добавили в полиции.


Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч.1 ст. 121 УК Украины). Пострадавшему ребенку оказывается необходимая помощь.
 
Тэги: ребенок, стрельба, Военный, Житомирщина
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