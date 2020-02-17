На Житомирщине двое мальчишек на лодке застряли посреди реки

В Житомирской области двое мальчиков на лодке застряли посреди реки. ЧП произошло 16 февраля на реке Случь в пгт Мирополь. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.
Было установлено, что двое мальчиков 2008 и 2011 г.р. находятся в деревянной лодке и не могут добраться до берега, который находится на расстоянии 20 метров.
"Чтобы подобраться ближе к детям спасатели положили от берега и к небольшому островку на реке лестницу. После чего один из них держал лестницу, а другой по лестнице попал на островок. Уже оттуда спасатель забросил один конец веревки детям, а другой - работникам полиции, которые находились на другом берегу. Таким образом последние смогли подтянуть лодку к берегу и достать из него мальчишек"
, - информируют спасатели
Дети не намокли, но замерзли, поэтому правоохранители вызвали медиков, которые госпитализировали их в местную больницу на обследование.