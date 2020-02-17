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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 17 » 13:22:06

На Житомирщине двое мальчишек на лодке застряли посреди реки

Сегодня, 13:59:06 691 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине двое мальчишек на лодке застряли посреди реки

 В Житомирской области двое мальчиков на лодке застряли посреди реки. ЧП произошло 16 февраля на реке Случь в пгт Мирополь. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.

Было установлено, что двое мальчиков 2008 и 2011 г.р. находятся в деревянной лодке и не могут добраться до берега, который находится на расстоянии 20 метров.

"Чтобы подобраться ближе к детям спасатели положили от берега и к небольшому островку на реке лестницу. После чего один из них держал лестницу, а другой по лестнице попал на островок. Уже оттуда спасатель забросил один конец веревки детям, а другой - работникам полиции, которые находились на другом берегу. Таким образом последние смогли подтянуть лодку к берегу и достать из него мальчишек", - информируют спасатели

Дети не намокли, но замерзли, поэтому правоохранители вызвали медиков, которые госпитализировали их в местную больницу на обследование.

Тэги: Житомирщина, Река, лодка, дети
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