Житомирян зовут на майдан почтить память Героев Небесной сотни

20 февраля Украина чтит тех, кто стал символом непокорности украинского духа, кто ценой собственной жизни отстаивал наше будущее и европейский выбор государства. В памяти каждого из нас навсегда останутся февральские события 2014 года, которые доказали несокрушимость украинцев.
20 февраля Житомир почтит память Героев Небесной сотни на площади имени С.П. Королёва (возле памятного знака Героям Небесной Сотни). Здесь в 18:00 часов состоится Вече памяти ко Дню Героев Небесной Сотни.
Программа мероприятия
«Приглашаем жителей и гостей Житомирской городской ОТГ почтить подвиг, патриотизм и мужество Героев Небесной сотни»
- 17:30 - реконструкция событий на Майдане «Лютий 2014»;
- 18:01 - театрализованное действо «Майдан»;
- 18:05 - совместное исполнение Государственного Гимна Украины;
- 18:08 - вступительное слово ведущего;
- 18:15 - выступление представителей власти области и города;
- 18:20 - молитва с участием представителей Совета Христианских церквей города Житомира и Житомирской области;
- 18:30 - минута молчания;
- 18:31 - возложение цветов и установка свечей к памятному знаку Героям Небесной Сотни.
, - призывает городской совет.
И самое страшное, что стадо продолжает праздновать свой убой и свое поражение.
кстати Богдан - на Сейшелах, а кролег в Майами. Мальдивы только #презыдэнтмыру мог себе позволить.