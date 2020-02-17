Спасатель по дороге на работу освободил женщин из искореженной машины. ФОТО

"40-летняя водитель микроавтобуса Renault Master, направляясь по дороге Пулины - Новая Боровая, съехала в кювет, где машина перевернулась на левый бок. Кроме нее в салоне находилась также 22-летняя пассажирка. Случайные свидетели происшествия вызвали медиков, но по их прибытию любые действия по спасению пострадавших не проводились. В это время командир отделения 27-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Пулины рядовой службы гражданской защиты Павел Корнийчук, направлялся на собственном авто к месту службы. Увидев дорожно-транспортное происшествие, специалист ГСЧС сразу остановился для оказания помощи и вызвал на помощь дежурное отделение спасателей", - говорится в сообщении.