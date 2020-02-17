В Житомирской области спасатели по дороге на работу высвободил двух женщин из искореженного в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиля. Происшествие произошло на днях в Пулинском районе.
Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.
"40-летняя водитель микроавтобуса Renault Master, направляясь по дороге Пулины - Новая Боровая, съехала в кювет, где машина перевернулась на левый бок. Кроме нее в салоне находилась также 22-летняя пассажирка. Случайные свидетели происшествия вызвали медиков, но по их прибытию любые действия по спасению пострадавших не проводились. В это время командир отделения 27-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Пулины рядовой службы гражданской защиты Павел Корнийчук, направлялся на собственном авто к месту службы. Увидев дорожно-транспортное происшествие, специалист ГСЧС сразу остановился для оказания помощи и вызвал на помощь дежурное отделение спасателей", - говорится в сообщении.
Принимая во внимание то, что машина лежала на боку, женщины не могли самостоятельно выбраться из микроавтобуса наружу. Мужчина попал внутрь авто через пассажирскую дверь и сумел быстро высвободить из поврежденного микроавтобуса двух женщин.
После медицинского обследования пассажирка от госпитализации отказалась, а водитель была госпитализирована в травматологическое отделение Пулинской больницы.
Уже по прибытию к месту происшествия, дежурный караул специалистов ГСЧС с помощью троса и пожарного автомобиля поставил поврежденный микроавтобус на колеса и отбуксировал его из кювета на обочину дороги.
Спасатель по дороге на работу освободил женщин из искореженной машины. ФОТО