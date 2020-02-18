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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 18 » 17:55:14

Офицера Нацгвардии задержали в Житомире при получении $1000 взятки

Вчера, 17:55:14 1201 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Офицера Нацгвардии задержали в Житомире при получении $1000 взятки

 В Житомире 18 февраля во время получения неправомерной выгоды задержали старшего лейтенанта Национальной гвардии Украины. По информации военной прокуратуры Центрального региона Украины, на взятке попался командир взвода роты конвоирования одной из воинских частей Нацгвардии.

"Установлено, что в ноябре 2019 года старший лейтенант НГУ выдвинул требование гражданину Украины о предоставлении ему 1000 долларов США неправомерной выгоды за беспрепятственное зачисления в списки воинской части НГУ и подписания с ним контракта о прохождении службы в военном резерве Национальной гвардии Украины", - сообщает военная прокуратура.

18 февраля офицер Нацгвардии в Житомире получил взятку, после чего был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Задержание состоялось при оперативном сопровождении ГУ БКОП Службы безопасности Украины. Предмет преступления изъят.
Тэги: Нацгвардия, Офицер, взятка, Житомир
Комментариев: 5
Пятница13
1 Богдан Сташинский (Пятница13)   • 18:10:37, Вчера
0

Пидозра будет?
bda
4 ДДД (bda)   • 20:29:44, Вчера
0

сначала - пидарешт ;)
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:17:05, Вчера
0

Как люди служить рвутся...
bda
3 ДДД (bda)   • 20:02:06, Вчера
-1

Ай, как, нехорошо. И, это всё, накануне, http://zhzh.info/news/2020-02-17-42211
;)
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 20:48:35, Вчера
0

штуку денег за откос от срочки ?
согласен, старшой летёха оборзел.....
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