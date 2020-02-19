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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 19 » 11:36:41

«Мне не все равно». 19-летний юноша объявил войну наркоторговле в Житомире

Сегодня, 11:44:45 1327 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Мне не все равно». 19-летний юноша объявил войну наркоторговле в Житомире

 К сожалению, в нашем городе есть много проблем, а одной из наиболее значительных является распространение наркотиков среди молодежи. Обычный 19-летний юноша из Житомира Виталий Первак, вместе с единомышленниками, решил бороться с наркооборотом и наркопропагандой.

О своей деятельности он лично рассказал редакции "Журнала Житомира".

По словам Виталия, наркоторговцы с помощью анонимного мессенджера "Telegram" сбывают в Житомире свой "товар" молодым ребятам.
 

"Механизм торговли таков: барыга регистрируется в Телеграмме и создает там канал, в котором есть ссылка на оператора или бота, и прейскурант на наркотики. Затем барыга нанимает людей, которые ночью ходят и рисуют ссылки на этот канал подписывая сокращениями "ШШ" или "Шиш" (шишки каннабиса), "АМФ" (амфетамин), "Мет" (метаамфитамин), "соль" (спайс и другие дизайнерские наркотики)", - говорит Виталий.


Опасность в том, что доступ к этим каналам имеют все, в том числе и дети школьного возраста.
 

"Наша цель - блокирование доступа к этим каналам, и, если это возможно, задержка закладчиков, теггеров и барыг, с последующей передачей их правоохранительным органам. После передачи мы мониторим, чтобы дело дошло до суда, и эти подонки получили наказание, которое они заслуживают. Часто бывает, что подкупают полицейских и судей, как это было недавно в Запорожье", - сообщил юноша.


Активист подробно рассказал как он с единомышленниками ведет борьбу с пропагандой наркотиков.
 

"Сначала мы зарисовываем сами ссылки, и забрасываем их на канал "Антинаркотическая Операция", где несколько сотен неравнодушных пишут жалобы на эти каналы, после чего администрация "Telegram" их проверяет и блокирует. На данный момент мы заблокировали уже 5 таких каналов, и зарисовали около 2-х сотен ссылок", - утверждает парень.


Виталию помогают неравнодушные активисты, это обычные ребята из Житомира, студенты, которым не безразлично на проблемы нашего города, и они имеют время и желание их решать.
 

"Нам помогают люди, которые получили помощь от нас раньше (помогли запустить судебный процесс, решили проблему с вывозом мусора во дворе и т.д.). Мы это делаем, потому что нам не все равно. Мы понимаем, что рабское равнодушие деструктивно влияет на социум и государственный аппарат. И мы своим примером доказываем, что результат будет только у тех, кто работает", - уверен Виталий Первак.


Напомним, полиции стали известны детали об амфетаминовой лаборатории под Житомиром, которая занималась сбытом наркотиков на миллионы гривен.





Тэги: Житомир, молодежь, наркотики, наркоторговля
Комментариев: 4
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 11:57:20, Сегодня
0

Красавчики!
Если одному пойманному барыге руку ампутировать (цивилизованно, под наркозом) и распространить инфу через СМИ - эффект будет мгновенный.
RaID
4 Сергій (RaID)   • 12:51:31, Сегодня
+3

Не думаю... Проблема ж не у тому що покарання занадто м'яке... Не думаю що вони вважають роки у тюрмі м'яким... проблема у тому, що вони вважають ризик бути спійманим занадто низький порівняно з високим профітом...
andriiua
2 andrii (andriiua)   • 11:58:36, Сегодня
+1

Ні наркоті - поддерживаю. Но даже в американских сериалах борьба полицейских и федералов с нарко практически всегда заканчивается "плачевным результатом".
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 12:05:04, Сегодня
-3

такая себе ненавязчивая реклама #правогосектору
пчёлы против мёда
ну-ну....
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