«Мне не все равно». 19-летний юноша объявил войну наркоторговле в Житомире

"Механизм торговли таков: барыга регистрируется в Телеграмме и создает там канал, в котором есть ссылка на оператора или бота, и прейскурант на наркотики. Затем барыга нанимает людей, которые ночью ходят и рисуют ссылки на этот канал подписывая сокращениями "ШШ" или "Шиш" (шишки каннабиса), "АМФ" (амфетамин), "Мет" (метаамфитамин), "соль" (спайс и другие дизайнерские наркотики)", - говорит Виталий.
"Наша цель - блокирование доступа к этим каналам, и, если это возможно, задержка закладчиков, теггеров и барыг, с последующей передачей их правоохранительным органам. После передачи мы мониторим, чтобы дело дошло до суда, и эти подонки получили наказание, которое они заслуживают. Часто бывает, что подкупают полицейских и судей, как это было недавно в Запорожье", - сообщил юноша.
"Сначала мы зарисовываем сами ссылки, и забрасываем их на канал "Антинаркотическая Операция", где несколько сотен неравнодушных пишут жалобы на эти каналы, после чего администрация "Telegram" их проверяет и блокирует. На данный момент мы заблокировали уже 5 таких каналов, и зарисовали около 2-х сотен ссылок", - утверждает парень.
"Нам помогают люди, которые получили помощь от нас раньше (помогли запустить судебный процесс, решили проблему с вывозом мусора во дворе и т.д.). Мы это делаем, потому что нам не все равно. Мы понимаем, что рабское равнодушие деструктивно влияет на социум и государственный аппарат. И мы своим примером доказываем, что результат будет только у тех, кто работает", - уверен Виталий Первак.
Если одному пойманному барыге руку ампутировать (цивилизованно, под наркозом) и распространить инфу через СМИ - эффект будет мгновенный.
пчёлы против мёда
ну-ну....