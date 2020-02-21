Рекламна конструкція пілларс - конструкція нового покоління

Щоденно ми бачимо безліч рекламних оголошень в своєму смартфоні та на вулиці: білборди та сітілайти, реклама на транспорті, буклети та флаєри, які роздає промоутер та безліч плакатів та банерів, за допомогою яких компанії намагаються привернути нашу увагу. Та, незважаючи на велике різноманіття реклами, рідко щось надовго запам’ятовується, через велику кількість інформації навколо.
Задля досягнення максимального результату від рекламної кампанії та привернення уваги своєї аудиторії, компанії нерідко звертаються за допомогою до експертів, які допомагають у виборі рекламного носія та місці його розташування, індивідуально до потреб замовника.
Сьогодні, вашій увазі буде представлена стаття про рекламну конструкцію пілларс.
Пілларс – це рекламна конструкція нового покоління з чотирма площинами, яка обертається навколо своєї осі. Пілларси, завдяки своїй динамічності, наявності чотирьох сторін та яскравості, залучають набагато більше уваги, ніж звичайні статичні конструкції і тому мають велику перевагу над ними. Такі рекламні конструкції виглядають статусно і додають презентабельності рекламному сюжету. Також вагомою перевагою пілларсів є внутрішнє світлодіодне підсвічування, яке звертає на себе додаткову увагу аудиторії.
Реклама на пілларсах
- це новий нестандартний підхід до реклами, який допоможе підкреслити індивідуальність вашої пропозиції продукції і зробить ваш бренд впізнаваним.
Пілларси розміщені всередині приміщень, а реклама на цих конструкціях є відносно новою послугою в Житомирі. Послугу з розміщення реклами на пілларсах пропонує рекламна агенція «Кран»
, котра являється оператором реклами в Житомирі. На сьогодні, встановлено 30 конструкцій в Житомирі та 2 - в Бердичеві.
Однію з переваг даного виду реклами є можливість таргетувати та геотаргетувати рекламу. В Житомирі пілларси розташовані по всім районам міста, це дозволяє обрати потрібне місце для розміщення рекламного сюжету. Наприклад, якщо вплинути на бізнес-середовище, ви можете розмістити рекламу в ТЦ «Метро», ТЦ «Фуршет» і ТЦ «Дастор».
Якщо ваша цільова аудиторія – молодь, тоді доцільно рекламуватися у вищих навчальних закладах: Житомирська політехніка та Житомирський державний університет імені Івана Франка, а також у Місцевому Навколокультурному просторі. У лікарні імені О. Ф. Гербачевського свою рекламу можуть розміщувати компанії медичної галузі, наприклад з виготовлення або продажу медпрепаратів, медтехніки, фармацевтичні компанії, тощо.
Реклама на пілларсах є дієвою, бо вони розташовані в місцях з великою прохідністю людей, здебільшого - в передкасових зонах у торгових центрах. Кожного дня їх бачитимуть близько 1500 людей, а за місяць кількість переглядів сягне до 50 000. Тож ваша реклама не залишиться непоміченою.
Якщо вам потрібен статус - обирайте рекламу на пілларсах.
«Кран» — рекламна агенція, котра розпочала свою діяльність у 2007 році та вже 12 років успішно працює на ринку рекламних послуг Житомира, Бердичева, Чернігова та Києва. Рекламна агенція «Кран» — оператор реклами в Житомирі, власники 200 носіїв реклами в маршрутному транспорті, 24 Led-моніторів у маршрутному транспорті Житомира та 50 конструкцій пілларс.
Нам довіряють понад 300 компаній: фінансові установи, промислові підприємства, будівельні організації, страхові компанії, Call-центри, медичні заклади, освітні установи, рітейлери, магазини, кінотеатри, спортклуби, фітнес-центри та ін. Ви можете сміливо покладатися на нашу команду для реалізації своїх рекламних проектів.