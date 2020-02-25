Реконструкция водопровода: в центре Житомира на несколько недель повысится давление воды. ФОТО

«Сейчас мы находимся на Заречанских землях, это камера №7. Сейчас проходит подключение Заречан по постоянной схеме, а также проходят работы по подключению центра города по временной схеме. Это означает, что недели на 3-4 давление в домах в центральной части города повысится. Но это будет временно», - рассказывает инженер технического надзора Дмитрий Ковальчук.

«Сейчас мы заканчиваем работы по прокладке сетей в сторону Шевченко и впоследствии будут продолжаться подготовительные работы по замене дюкера 16-2, который идет к монументу Славы. 3-4 недели давление воды в домах в центре Житомира будет повышено, но потом, хочу отметить, все равно давление упадет. До полного завершения работ. Сейчас мы стоим на участке №2. Его общая длина составляет около 3000 метров. Сейчас уже выполнена реконструкция на 1500 метров и около 400 метров приготовлено к санации», - рассказал Дмитрий Ковальчук.