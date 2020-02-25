Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 25.02.2020    17:12:30
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 25 » 11:06:45

Реконструкция водопровода: в центре Житомира на несколько недель повысится давление воды. ФОТО

Сегодня, 11:28:45 1497 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Реконструкция водопровода: в центре Житомира на несколько недель повысится давление воды. ФОТО

 На правом берегу реки Тетерев под Житомиром подрядная компания выполняет завершающие работы по реконструкции магистрального водопровода.

Подключение этого участка значительно повысит давление воды в кранах в селах Заречаны и Гуйва, а также в нескольких районах города, передает Житомир инфо.
 

«Сейчас мы находимся на Заречанских землях, это камера №7. Сейчас проходит подключение Заречан по постоянной схеме, а также проходят работы по подключению центра города по временной схеме. Это означает, что недели на 3-4 давление в домах в центральной части города повысится. Но это будет временно», - рассказывает инженер технического надзора Дмитрий Ковальчук.


Специалисты обещают, что давление воды в кранах домов в селах Заречаны и Гуйва повысится уже до конца дня. К концу недели изменения с давлением воды почувствуют и жители центра города, а также Полевой и промышленного района. В течение следующих четырех недель строители будут выполнять подготовительные работы для продолжения реконструкции водопровода.
 

«Сейчас мы заканчиваем работы по прокладке сетей в сторону Шевченко и впоследствии будут продолжаться подготовительные работы по замене дюкера 16-2, который идет к монументу Славы. 3-4 недели давление воды в домах в центре Житомира будет повышено, но потом, хочу отметить, все равно давление упадет. До полного завершения работ. Сейчас мы стоим на участке №2. Его общая длина составляет около 3000 метров. Сейчас уже выполнена реконструкция на 1500 метров и около 400 метров приготовлено к санации», - рассказал Дмитрий Ковальчук.


Напомним, ранее «Журнал Житомира» показывал, как прокладывают новую водопроводную трубу под Тетеревом.

















Фото Житомир инфо
Тэги: водопровод, Житомир, реконструкция
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus