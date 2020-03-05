4 березня 2020 року, Київ. Оператори ГРМ впродовж останніх місяців купують необхідні обсяги газу на Українській енергетичній біржі. Послуга балансування використовувалась ними тільки у перші два тижні січня 2020 року, як це передбачено законодавством.
Після 20 січня 2020 року Оператори ГРМ, що працюють під брендом РГК не користувалися послугами балансування Оператора ГТС. Твердження про несанкціонований відбір газу з боку Оператора ГТС, що було розповсюджене деякими ЗМІ є маніпуляцією і не відповідає дійсності.
З метою зменшення платіжок для побутових споживачів в опалювальний період, Регулятор прийняв рішення зменшити тарифну виручку Операторів ГРМ в першому кварталі, та компенсувати її в другому та третьому кварталах, про що Оператор ГТС був заздалегідь проінформований. У зв’язку з цим Оператори ГРМ направили Оператору ГТС пропозиції щодо внесення змін в графік розрахунків за надані послуги балансування з врахуванням рішення, прийнятого Регулятором.
Нагадаємо, що затверджені Регулятором наприкінці грудня тарифи на доставку газу не покривають повної собівартості послуги. Про що неодноразово наголошували як Оператори ГРМ, так і Оператор ГТС. Задля уникнення касових розривів в майбутньому та запобігання створення ситуації затримки розрахунків між учасниками ринку необхідно привести тарифи на розподіл до беззбиткового рівня.
Довідка:
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Оператори ГРМ з другої половини січня не користуються послугами балансування Оператора ГТС