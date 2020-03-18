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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2020 » Март » 18 » 12:23:17

В Житомирской области из-за коронавируса перенесли призыв в армию

Сегодня, 12:32:17 361 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области из-за коронавируса перенесли призыв в армию

 В Украине и в Житомирской области в частности на время действия карантина приостановили призыв граждан на срочную военную службу. Об этом "Журналу Житомира" сообщает Житомирский областной военный комиссариат.

"Для сохранения жизни и здоровья лиц призывного возраста приостанавливаются меры призыва граждан на срочную военную службу связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным сборным пунктам с 18.03.2020 года до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.

Сейчас прорабатываются предложения по переносу сроков призыва на срочную военную службу на май-июнь 2020 года.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский снизил призывной возраст для мужчин с 20 до 18 лет.

 
Тэги: армия, Карантин, Житомирская область, призыв
Комментариев: 1
Тюха
1 Серёжа (Тюха)   • 14:38:05, Сегодня [Материал]
0

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