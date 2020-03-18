В Житомирской области из-за коронавируса перенесли призыв в армию

В Украине и в Житомирской области в частности на время действия карантина приостановили призыв граждан на срочную военную службу. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает Житомирский областной военный комиссариат.
"Для сохранения жизни и здоровья лиц призывного возраста приостанавливаются меры призыва граждан на срочную военную службу связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным сборным пунктам с 18.03.2020 года до отдельного распоряжения"
, - говорится в сообщении.
Сейчас прорабатываются предложения по переносу сроков призыва на срочную военную службу на май-июнь 2020 года.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский снизил призывной возраст для мужчин с 20 до 18 лет
.