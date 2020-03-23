1100 грн за штуку: Житомир купил партию пластикових урн для мусора

Коммунальное предприятие «Управління автомобільних шляхів» приобрело для Житомира партию новых зеленых пластиковых урн.
За 45 таких урн должны заплатить 49,815 тыс. грн с НДС, то есть одна урна стоит 1107 грн. Источник финансирования - местный бюджет, передает Житомир инфо
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Как сообщается на ресурсе ProZorro
, договор между КП «УАШ» и поставщиком ООО «Київторгпостач» уклады 20 марта. По условиям договора, подрядчик до конца 2020 года должен поставить в Житомир 45 пластиковых зеленых урн для мусора, емкостью 50 литров.
Напомним, впервые зеленые пластиковые урны появились в Житомире в конце 2016 года. Тогда их приобрели 350 штук, но сейчас на улицах Житомира урн почти не осталось: они или были сломаны вандалами, или сгорели от окурков.