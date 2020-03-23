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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 23 » 12:50:03

1100 грн за штуку: Житомир купил партию пластикових урн для мусора

Вчера, 12:56:41 997 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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1100 грн за штуку: Житомир купил партию пластикових урн для мусора

 Коммунальное предприятие «Управління автомобільних шляхів» приобрело для Житомира партию новых зеленых пластиковых урн.

За 45 таких урн должны заплатить 49,815 тыс. грн с НДС, то есть одна урна стоит 1107 грн. Источник финансирования - местный бюджет, передает Житомир инфо.

Как сообщается на ресурсе ProZorro, договор между КП «УАШ» и поставщиком ООО «Київторгпостач» уклады 20 марта. По условиям договора, подрядчик до конца 2020 года должен поставить в Житомир 45 пластиковых зеленых урн для мусора, емкостью 50 литров.

Напомним, впервые зеленые пластиковые урны появились в Житомире в конце 2016 года. Тогда их приобрели 350 штук, но сейчас на улицах Житомира урн почти не осталось: они или были сломаны вандалами, или сгорели от окурков.
Тэги: закупка, урны, Житомир, мусор
Комментариев: 2
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 14:43:44, Вчера [Материал]
0

https://prom.ua/p169235688-urna-din-litrov.html вот по 1000 есть в Житомире
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:21:38, Вчера [Материал]
+4

Сейчас надо покупать маски и кормить голодных. Вы неправильно расходовали народные деньги.
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