Новые данные от СБУ: в карьере под Житомиром незаконно добыли песка на 50 млн грн

В Коростышевском районе Житомирской области месяц назад СБУ и полиция "накрыли" огромный нелегальный карьер, где годами велась незаконная добыча песка.
Первоначально озвучивалось
, что за время работы карьера злоумышленники успели добыть 25,5 тыс. кубических метров песка, что в денежном эквиваленте составляет около 13,5 млн грн.
Однако, 25 марта Служба безопасности Украины
опубликовала новую информацию, в которой говорится о добыче 96 тыс. кубических метров песка и ущербе 51,7 млн грн.
"С задействованием тяжелой экскаваторной техники злоумышленники сняли почвенный покров на участке площадью более 2 гектаров и начали добычу полезных ископаемых. Реализовывалась смесь коммерческим структурам Киевской области по рыночным ценам. Инициированные СБУ инженерно-экологическая и товароведческая экспертизы показали, что дельцы успели добыть 96 тыс. кубических метров песка и нанесли ущерб государству на 51,7 миллиона гривен", - говорится в сообщении СБУ.
По информации ГУ Нацполиции в Житомирской области
, 25 марта следователи Коростышевского отдела полиции ГУНП Житомирщины совместно с сотрудниками СБУ области и при процессуальном руководстве местной прокуратуры объявили о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью, связанного с незаконной добычей песка.
"В ходе досудебного расследования установлено, что директор предприятия, 49-летний житель Черниговской области, организовал на земельном участке лесного фонда, находящегося в пользовании ГП "Коростышевский лесхоз АПК" Житомирского областного коммунального агролесохозяйственного предприятия "Житомироблагролес" Житомирского областного совета, добычу песка без разрешительных документов", - сообщает полиция.
Руководителю ООО объявлено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 239-1 (незаконное завладение грунтовым покровом (поверхностным слоем) земель), ч.1 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр), ст. 254 (Бесхозяйственное использования земель) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают ответственность от штрафа до 2-летнего лишения свободы.
Новые данные от СБУ: в карьере под Житомиром незаконно добыли песка на 50 млн грн