В Житомире работает 7 круглосуточных аптек: список адресов

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Житомирской области предоставила информацию о перечне аптечных учреждений области, которые работают в круглосуточном режиме.
В списке - адреса и телефоны 25 аптек, из которых 7 находятся в Житомире.
- "Санитас" - улица Большая Бердичевская, 70 (ЦГБ №1)
- КП "Фармация" - улица Большая Бердичевская, 70 (территория ЦГБ №1)
- КП "Фармация" - улица Шухевича, 2-А (ЦГБ №2)
- КП "Аптека №147" - площадь Соборная, 4
- "Наша Аптека" - проспект Мира, 47
- "Аптека оптовых цен" - улица Киевская, 91
- "Аптека оптовых цен" - проспект Мира, 15-А
Стоит добавить, что Укрпочта вместе с сервисом Liki24.com запустили доставку лекарств в регионы Украины на период карантина. Услуга доставки уже доступна во всех населенных пунктах. В Киеве и областных центрах, где аптеки более доступны, будет действовать специальный тариф - 35 гривен, в любые другие города и села - бесплатно.
Заказ на доставку медикаментов можно оформить на сайте сервиса Liki24.com
. Для этого нужно зайти на сайт liki24.com, найти нужные лекарства, добавить их в корзину, оформить заказ и в способах доставки выбрать "Доставка из Укрпочта". С 27 марта заказ с доставкой можно будет оформить по телефону 068 296 14 52.