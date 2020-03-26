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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 26 » 12:20:17

В Житомире работает 7 круглосуточных аптек: список адресов

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В Житомире работает 7 круглосуточных аптек: список адресов

 Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Житомирской области предоставила информацию о перечне аптечных учреждений области, которые работают в круглосуточном режиме.

В списке - адреса и телефоны 25 аптек, из которых 7 находятся в Житомире.
 
  • "Санитас" - улица Большая Бердичевская, 70 (ЦГБ №1)
  • КП "Фармация" - улица Большая Бердичевская, 70 (территория ЦГБ №1)
  • КП "Фармация" - улица Шухевича, 2-А (ЦГБ №2)
  • КП "Аптека №147" - площадь Соборная, 4
  • "Наша Аптека" - проспект Мира, 47
  • "Аптека оптовых цен" - улица Киевская, 91
  • "Аптека оптовых цен" - проспект Мира, 15-А






Стоит добавить, что Укрпочта вместе с сервисом Liki24.com запустили доставку лекарств в регионы Украины на период карантина. Услуга доставки уже доступна во всех населенных пунктах. В Киеве и областных центрах, где аптеки более доступны, будет действовать специальный тариф - 35 гривен, в любые другие города и села - бесплатно.

Заказ на доставку медикаментов можно оформить на сайте сервиса Liki24.com. Для этого нужно зайти на сайт liki24.com, найти нужные лекарства, добавить их в корзину, оформить заказ и в способах доставки выбрать "Доставка из Укрпочта". С 27 марта заказ с доставкой можно будет оформить по телефону 068 296 14 52.
Тэги: аптеки, лекарства, доставка, Житомир
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