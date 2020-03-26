В Житомире собираются закрыть все частные медицинские учреждения

«Все медицинские работники работают только в масках и перчатках. Сотрудники группы риска обеспечены масками-экранами, халатами. Дезинфекционные растворы с дозаторами у входа в отделение - все обрабатывают руки на входе и на выходе. Каждый посетитель, который пришел в клинику без маски, получает ее бесплатно. Измеряем бесконтактно температуру каждому посетителю. Мы организовали подвоз пациентов на такси в клинику, чтобы люди меньше бывали в транспорте и на улице. В холлах клиники установлено УФ-рециркуляторы воздуха, которые проводят обеззараживание воздуха даже в присутствии людей. Все поверхности, с которыми контактирует пациент обрабатываются дезрастворами после каждого посетителя. Потоки пациентов разведены», - рассказал главный врач.