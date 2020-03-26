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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 26 » 13:25:04

В Житомире собираются закрыть все частные медицинские учреждения

Сегодня, 13:27:04 1480 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире собираются закрыть все частные медицинские учреждения

 В Житомире собираются закрыть все частные медицинские учреждения. Об этом 26 марта в Facebook заявил главный врач клиники «Медибор» Виктор Борщевский. По его словам, такое решение принял областной оперативный штаб по предотвращению заноса и распространения COVID-19.
 

«Открыто обращаюсь к председателю Житомирской облгосадминистрации Виталию Бунечко и членам оперативного штаба: каким образом закрытие группы частных клиник предупредит распростронение вируса? Закрытие коммунальных поликлиник оставило без медицинской помощи значительную часть населения Житомира и области. Ни одна из остановленных поликлиник не имела достаточно медицинских масок, перчаток, дезинфекторов, защитных экранов, костюмов и т.д.», - отмечает Борщевский.


Также он рассказал о ряде мер, которые были внедрены в частной клинике для максимального соблюдения санитарии.
 

«Все медицинские работники работают только в масках и перчатках. Сотрудники группы риска обеспечены масками-экранами, халатами. Дезинфекционные растворы с дозаторами у входа в отделение - все обрабатывают руки на входе и на выходе. Каждый посетитель, который пришел в клинику без маски, получает ее бесплатно. Измеряем бесконтактно температуру каждому посетителю. Мы организовали подвоз пациентов на такси в клинику, чтобы люди меньше бывали в транспорте и на улице. В холлах клиники установлено УФ-рециркуляторы воздуха, которые проводят обеззараживание воздуха даже в присутствии людей. Все поверхности, с которыми контактирует пациент обрабатываются дезрастворами после каждого посетителя. Потоки пациентов разведены», - рассказал главный врач.


Виктор Борщевский призывает пересмотреть решение областного штаба, так как по его мнению, закрытие частного медицинского учреждения никак не связано с предупреждением распространения вируса.

 
Тэги: медибор, закрытие, Карантин, частная клиника, Житомир
Комментариев: 11
peso
1 peso (peso)   • 13:48:19, Сегодня [Материал]
0

ну и паникёр, никто его не закрывает
zt-gregori
3 Игорь (zt-gregori)   • 14:12:14, Сегодня [Материал]
+1

Суслик на брифінгу годину назад підтвердив.
RaID
6 Сергій (RaID)   • 14:32:27, Сегодня [Материал]
0

Це швидше називається призупинити роботу.
peso
11 peso (peso)   • 16:00:37, Сегодня [Материал]
0

Кабинет министров Украины внес изменения в свое постановление относительно того, какой бизнес может работать в условиях предотвращения распространения коронавируса в Украине (карантина).

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров, принятом 25 марта.

В частности, ограничения не коснуться:

- Торговли продуктами, топливом, средствами гигиены, лекарствами, ветпрепаратами, кормами для животных, агрохимикатами, семенами, посадочным материалом, средствами связи.

- Банковских и страховых учреждений, медицинской и ветеринарной практики, АЗС, СТО, учреждений по ремонту техники и бытовых изделий, всех видов почты.

- Общественное питание может работать только для адресной доставки.

а оперативный штаб был 24-го
andriiua
2 andrii (andriiua)   • 14:11:11, Сегодня [Материал]
+1

как раз самый пик собрать кучу денег, а тут весь бизнес ломают ... чиновники хотят процент от кучи? )
viewer
4 Name Surname (viewer)   • 14:16:31, Сегодня [Материал]
+4

Вони там в штабі з глузду з'їхали? Закривати медзаклад під час епідемії?
Semen1952
5 Semen (Semen1952)   • 14:21:58, Сегодня [Материал]
+1

А потому, что не фиг, делиться надо...:((
leon_ztmr
7 Алексей (leon_ztmr)   • 14:43:28, Сегодня [Материал]
0

Как всегда, всё через жопу...
Hoakina
8 Марина (Hoakina)   • 14:48:52, Сегодня [Материал]
0

хуженєбудєт (с)
Mykhailo
10 Михаил (Mykhailo)   • 15:28:01, Сегодня [Материал]
+2

Исходя из того, как порося беззастенчиво воровал у армии, вы уверены что он не наживался бы на эпидемии? А, его подконтрольные (все) каналы этого не показали бы, было бы спокойнее на душе, да?
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:03:26, Сегодня [Материал]
0

Не нервничайте чиновники все повыздыхают. Они этого еще не понимают.
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