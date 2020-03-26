В Житомире собираются закрыть все частные медицинские учреждения

«Открыто обращаюсь к председателю Житомирской облгосадминистрации Виталию Бунечко и членам оперативного штаба: каким образом закрытие группы частных клиник предупредит распростронение вируса? Закрытие коммунальных поликлиник оставило без медицинской помощи значительную часть населения Житомира и области. Ни одна из остановленных поликлиник не имела достаточно медицинских масок, перчаток, дезинфекторов, защитных экранов, костюмов и т.д.», - отмечает Борщевский.
«Все медицинские работники работают только в масках и перчатках. Сотрудники группы риска обеспечены масками-экранами, халатами. Дезинфекционные растворы с дозаторами у входа в отделение - все обрабатывают руки на входе и на выходе. Каждый посетитель, который пришел в клинику без маски, получает ее бесплатно. Измеряем бесконтактно температуру каждому посетителю. Мы организовали подвоз пациентов на такси в клинику, чтобы люди меньше бывали в транспорте и на улице. В холлах клиники установлено УФ-рециркуляторы воздуха, которые проводят обеззараживание воздуха даже в присутствии людей. Все поверхности, с которыми контактирует пациент обрабатываются дезрастворами после каждого посетителя. Потоки пациентов разведены», - рассказал главный врач.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров, принятом 25 марта.
В частности, ограничения не коснуться:
- Торговли продуктами, топливом, средствами гигиены, лекарствами, ветпрепаратами, кормами для животных, агрохимикатами, семенами, посадочным материалом, средствами связи.
- Банковских и страховых учреждений, медицинской и ветеринарной практики, АЗС, СТО, учреждений по ремонту техники и бытовых изделий, всех видов почты.
- Общественное питание может работать только для адресной доставки.
а оперативный штаб был 24-го