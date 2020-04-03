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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Апрель » 3 » 09:43:14

«Незламний. Шлях до мрії». В Житомире завершили съемки фильма о Сергее Королёве. ВИДЕО

Сегодня, 09:48:14 733 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Незламний. Шлях до мрії». В Житомире завершили съемки фильма о Сергее Королёве. ВИДЕО

 В Житомире завершили съемку художественно-документального фильма "Незламний. Шлях до мрії", в котором рассказывается о жизни нашего земляка Сергея Королёва. Ленту вскоре могут показать на одном из общенациональных каналов.

Сейчас творческая группа фильма работает над музыкой, звуком и цветом. Вся постпродакшн работа должна закончиться в апреле, информирует "Суспільне".
 

"Остается только постпродакшн. Работаем дистанционно. Звукорежиссер занимается тонировкой звука, перебрасывает мне по интернету. Слушаем, проверяем, смотрим. Работаем над музыкальными фонами, музыкальными подкладками. Евгений Хмара - известный композитор подписывает с нами договор и дает свои композиции на использование в нашем фильме. Работает ывыывнаш продюсер Иван Кваша дистанционно. Мы с ним ведем переговоры о показе этого фильма на национальных каналах. Имеем огромную надежду, что у нас все получится", - рассказал режиссер-постановщик ленты Петр Авраменко.


Петр Авраменко также сказал, что к софинансированию фильма, кроме Житомирского городского совета, должен присоединиться и областной совет.

"Нас пригласили в областной совет на бюджетную комиссию, и депутаты поддержали нас дофинансировать, но так случилось, что в стране и мире такая ситуация. Надеемся, что все будет хорошо. И со страной, и с нами, и с нашим фильмом" - отметил режиссер киноленты.

Напомним, фильм является частью проекта "Выдающиеся личности Житомира", в рамках которого уже вышли художественно-документальные ленты об Олеге Ольжиче и о бароне де Шодуаре. Осенью съемки фильма "Незламний. Шлях до мрії" проходили в Бердичеве.
 
Тэги: съемка, Житомир, Сергей Королев, Фильм
Комментариев: 7
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 10:36:45, Сегодня [Материал]
-1

чем отличается от https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/6159/annot/ https://youtu.be/XrjQy6MF6vQ?t=63 ?

по кадрам, фильм один в один
Гражданин
2 Гражданин (Гражданин)   • 12:01:34, Сегодня [Материал]
+3

Саме мразотне, що червоні виродки настільки цинічні, що зараз несуть йому квіти на могилу.
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 12:30:35, Сегодня [Материал]
-2

А с чего ты взял, что "червоні виродки несуть йому квіти на могилу"?
Crespito
4 Hernan (Crespito)   • 12:44:18, Сегодня [Материал]
-2

Думаешь современные коммунисты имеют отношение к тем, что его в ссылку отправили? Так чего тогда продуктами из Китая пользуешься? Там же ком. партия
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 13:54:24, Сегодня [Материал]
-1

а чего фашики так истерят?
это ж не ваша история, попытки в неё влезть выглядят смешно
leon_ztmr
6 Алексей (leon_ztmr)   • 14:19:54, Сегодня [Материал]
-1

Кстати, он давно уже переехал жить к нацистам, поближе к своей истории.
leon_ztmr
7 Алексей (leon_ztmr)   • 14:26:17, Сегодня [Материал]
0

"Работает ывыывнаш продюсер Иван Кваша дистанционно."

ывыывнаш?
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