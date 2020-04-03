В Житомире завершили съемку художественно-документального фильма "Незламний. Шлях до мрії", в котором рассказывается о жизни нашего земляка Сергея Королёва. Ленту вскоре могут показать на одном из общенациональных каналов.
Сейчас творческая группа фильма работает над музыкой, звуком и цветом. Вся постпродакшн работа должна закончиться в апреле, информирует "Суспільне".
"Остается только постпродакшн. Работаем дистанционно. Звукорежиссер занимается тонировкой звука, перебрасывает мне по интернету. Слушаем, проверяем, смотрим. Работаем над музыкальными фонами, музыкальными подкладками. Евгений Хмара - известный композитор подписывает с нами договор и дает свои композиции на использование в нашем фильме. Работает ывыывнаш продюсер Иван Кваша дистанционно. Мы с ним ведем переговоры о показе этого фильма на национальных каналах. Имеем огромную надежду, что у нас все получится", - рассказал режиссер-постановщик ленты Петр Авраменко.
Петр Авраменко также сказал, что к софинансированию фильма, кроме Житомирского городского совета, должен присоединиться и областной совет.
"Нас пригласили в областной совет на бюджетную комиссию, и депутаты поддержали нас дофинансировать, но так случилось, что в стране и мире такая ситуация. Надеемся, что все будет хорошо. И со страной, и с нами, и с нашим фильмом" - отметил режиссер киноленты.
Напомним, фильм является частью проекта "Выдающиеся личности Житомира", в рамках которого уже вышли художественно-документальные ленты об Олеге Ольжиче и о бароне де Шодуаре. Осенью съемки фильма "Незламний. Шлях до мрії" проходили в Бердичеве.
«Незламний. Шлях до мрії». В Житомире завершили съемки фильма о Сергее Королёве. ВИДЕО
по кадрам, фильм один в один
это ж не ваша история, попытки в неё влезть выглядят смешно
ывыывнаш?