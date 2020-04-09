На Житомирщине вместе с сухой травой сожгли здание сельского совета

В Житомирской области сжигание сухой травы привело к серьезным последствиям: неконтролируемый огонь перекинулся на сельский совет и уничтожил часть здания.
Происшествие произошло в селе Будо-Бобрица Емильчинского района 7 апреля. Об этом в Facebook сообщают местные жители.
«Сначала жгли сухую траву, а в итоге сожгли здание сельского совета с. Будо-Бобрица»
, - написал местный житель
.
В управлении ГСЧС в Житомирской области факт пожара подтвердили, передает Житомир инфо
.
«Возгорание сухой травы на площади 1 гектар, огнем уничтожено 80 квадратов кровли и перекрытие кирпичного административного здания и повреждено кирпичную хозяйственную постройку. В 14.50 поступило сообщение, в 20.35 пожар ликвидирован»
, - рассказали в управлении ГСЧС в Житомирской области.