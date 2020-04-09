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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 9 » 13:48:17

На Житомирщине вместе с сухой травой сожгли здание сельского совета

Сегодня, 14:09:17 606 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине вместе с сухой травой сожгли здание сельского совета

 В Житомирской области сжигание сухой травы привело к серьезным последствиям: неконтролируемый огонь перекинулся на сельский совет и уничтожил часть здания.

Происшествие произошло в селе Будо-Бобрица Емильчинского района 7 апреля. Об этом в Facebook сообщают местные жители.

«Сначала жгли сухую траву, а в итоге сожгли здание сельского совета с. Будо-Бобрица», - написал местный житель.

В управлении ГСЧС в Житомирской области факт пожара подтвердили, передает Житомир инфо.

«Возгорание сухой травы на площади 1 гектар, огнем уничтожено 80 квадратов кровли и перекрытие кирпичного административного здания и повреждено кирпичную хозяйственную постройку. В 14.50 поступило сообщение, в 20.35 пожар ликвидирован», - рассказали в управлении ГСЧС в Житомирской области.
 



 
Тэги: Житомирщина, пожар, сельсовет, сухая трава
Комментариев: 2
ELVA
1 Elva (ELVA)   • 14:20:17, Сегодня [Материал]
0

Да неужели???
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 15:12:13, Сегодня [Материал]
+1

«Куме, що ти палиш?» – «Ватру». – «А як не буде. «Ватри», що ти будеш палити?» – «Сільраду!»
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