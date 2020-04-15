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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 15 » 11:46:01

Жителям Житомира и области рекомендуют не выходить на улицу из-за пожара в Чернобыльской зоне

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Жителям Житомира и области рекомендуют не выходить на улицу из-за пожара в Чернобыльской зоне

 Минздрав Украины рекомендует людям, у которых хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевания, не выходить из дома из-за пожаров в Чернобыльской зоне

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

Степанов отметил, что радиационный фон по состоянию на 14 апреля в Житомирской, Киевской и г. Киев в рамках нормы, составляет 0,11 микрорентген в час.
 

"В то же время мы видим повышение частиц горения в воздухе. Поэтому советуем людям, имеющим хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевания не выходить на улицу в утренние часы, когда концентрация частиц выше в воздухе", - заявил Степанов.


Министр также советует больше пить воды и делать влажную уборку дома.
Тэги: Здоровье, пожар, Житомирская область, чернобыльская зона
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