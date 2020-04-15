Минздрав Украины рекомендует людям, у которых хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевания, не выходить из дома из-за пожаров в Чернобыльской зоне
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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина
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Степанов отметил, что радиационный фон по состоянию на 14 апреля в Житомирской, Киевской и г. Киев в рамках нормы, составляет 0,11 микрорентген в час.
"В то же время мы видим повышение частиц горения в воздухе. Поэтому советуем людям, имеющим хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевания не выходить на улицу в утренние часы, когда концентрация частиц выше в воздухе", - заявил Степанов.
Министр также советует больше пить воды и делать влажную уборку дома.
Жителям Житомира и области рекомендуют не выходить на улицу из-за пожара в Чернобыльской зоне