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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Май » 14 » 08:31:20

Президент назначил нового главу СБУ в Житомирской области: бывший проработал на посту меньше года

Сегодня, 08:34:14 1531 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Президент назначил нового главу СБУ в Житомирской области: бывший проработал на посту меньше года

 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми сменил руководителей управлений Службы безопасности Украины. Речь идет о Житомирской и Одесской областях, Киеве и Киевской области.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Указом от 13 мая президент уволил начальника управления СБУ в Житомирской области - Олега Головаша.

Другим указом Зеленский назначил Сергея Лысака руководителем управления СБУ в Житомирской области.

Напомним, бывший руководитель СБУ в Житомирской области Олег Головаш был назначен на должность в августе 2019 года.
Тэги: Зеленский, СБУ, указ, Житомирская область
Комментариев: 1
Incola
1 Александр (Incola)   • 09:03:08, Сегодня [Материал]
+5

А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты (руководители) не годитесь
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