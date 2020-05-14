Президент назначил нового главу СБУ в Житомирской области: бывший проработал на посту меньше года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми сменил руководителей управлений Службы безопасности Украины. Речь идет о Житомирской и Одесской областях, Киеве и Киевской области.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Указом от 13 мая президент уволил начальника управления СБУ в Житомирской области - Олега Головаша
.
Другим указом Зеленский назначил Сергея Лысака
руководителем управления СБУ в Житомирской области.
Напомним, бывший руководитель СБУ в Житомирской области Олег Головаш был назначен на должность
в августе 2019 года.
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