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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2020 » Май » 15 » 09:43:50

В Украине продлили запрет российских соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники»

Сегодня, 10:12:06 691 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине продлили запрет российских соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники»

 Президент Украины Владимир Зеленский продолжил своим указом запрет ряда российских онлайн-ресурсов и социальных сетей.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"", - говорится в указе.

Этим решением среди прочего предусмотрен запрет российских сайтов и социальных сетей, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники".

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря Совета нацбезопасности.

Напомним, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко запретил на три года социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники", сайты Mail.Ru Group, сервисы "Яндекс" и ряд других ресурсов.
Тэги: запрет, соцсети
Комментариев: 5
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:02:01, Сегодня [Материал]
+4

Правильне рішення. А для той, хто бажає вільно зливати свої дані російським спецслужбам, знайде вихід.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:16:44, Сегодня [Материал]
-4

в Иране и Сев. Корее тоже вконтактик без бубна не работает. И ничё, живут как-то.

А ваши данные со свежими фотками и опечатками пальцев в телеграме продаюцца, за USD500.
melan
4 melan (melan)   • 15:54:08, Сегодня [Материал]
+2

куплю, дайте ссылочку
predi
3 predi (predi)   • 15:34:32, Сегодня [Материал]
+1

Це полуміри і нічого це не вирішує.
Потрібно ввести дзеркальні міри котрі ввела росія до українців котрі там проживають.
Заборонили українську мову, закрили школи, бібліотеки і всі заклади що нагадують щось українське чи пов'язане з Україною.
Окупанти , міжнародні терористи і російські фашисти не мають права жити серед нормальних людей і користуватись своїм "язиком" якщо не визнають інші мови і культури.
ZVEZDA
5 Житомирянин (ZVEZDA)   • 16:06:33, Сегодня [Материал]
+1

Ще потрібно паралельно вводить і покарання за обхід цієї заборони!
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