В Украине продлили запрет российских соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники»

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил своим указом запрет ряда российских онлайн-ресурсов и социальных сетей.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"", - говорится в указе
.
Этим решением среди прочего предусмотрен запрет российских сайтов и социальных сетей, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники".
Контроль за выполнением решения возложен на секретаря Совета нацбезопасности.
Напомним, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко запретил на три года социальные сети
"Вконтакте" и "Одноклассники", сайты Mail.Ru Group, сервисы "Яндекс" и ряд других ресурсов.
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Потрібно ввести дзеркальні міри котрі ввела росія до українців котрі там проживають.
Заборонили українську мову, закрили школи, бібліотеки і всі заклади що нагадують щось українське чи пов'язане з Україною.
Окупанти , міжнародні терористи і російські фашисти не мають права жити серед нормальних людей і користуватись своїм "язиком" якщо не визнають інші мови і культури.