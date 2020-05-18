В Житомире ремонтные работы по улице Большой Бердичевской от Старого бульвара до улицы Довженко планируют завершить в июне. Готовность объекта - 40%.
Следующий шаг - капитальный ремонт участка от Довженко до Жуйко. Об этом сегодня, 18 мая, во время брифинга рассказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин.
Также мэр сообщил, что из-за нехватки средств отложили капремонт Киевской на 2021 год. К тому времени на улице планируют частично заменить коммуникации.
Всего в плане на текущий ремонт 71 улица. В этом году город практически отказался от так называемого «ямочного» ремонта, взамен укладывают верхний слой дорожного покрытия от бордюра до бордюра.
В частности, таким образом собираются отремонтировать улицу Театральную, где уже заменили коммуникации, улицы Грушевского, Качиньского и Чудновскую (от площади Соборной до Гидропарка).
Как сообщал «Журнал Житомира
», заканчивается капремонт дороги в село Вересы
, которое присоединилось к Житомиру. Готовность объекта - 70%.
На улице Большой Бердичевской продолжают класть асфальт: Киевская увидит ремонт в 2021
0.001% дорог Житомирской ОТГ
где-то на далёких от мерии улицах радостно матюкнулся избиратель Житомирской ОТГ, попав в очередную яму....
улицу Танкистов, например, или Казацкую когда заасфальтировали?