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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 18 » 14:57:26

На улице Большой Бердичевской продолжают класть асфальт: Киевская увидит ремонт в 2021

Вчера, 15:18:26 898 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На улице Большой Бердичевской продолжают класть асфальт: Киевская увидит ремонт в 2021

 В Житомире ремонтные работы по улице Большой Бердичевской от Старого бульвара до улицы Довженко планируют завершить в июне. Готовность объекта - 40%.

Следующий шаг - капитальный ремонт участка от Довженко до Жуйко. Об этом сегодня, 18 мая, во время брифинга рассказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

Также мэр сообщил, что из-за нехватки средств отложили капремонт Киевской на 2021 год. К тому времени на улице планируют частично заменить коммуникации.

Всего в плане на текущий ремонт 71 улица. В этом году город практически отказался от так называемого «ямочного» ремонта, взамен укладывают верхний слой дорожного покрытия от бордюра до бордюра.

В частности, таким образом собираются отремонтировать улицу Театральную, где уже заменили коммуникации, улицы Грушевского, Качиньского и Чудновскую (от площади Соборной до Гидропарка).

Как сообщал «Журнал Житомира», заканчивается капремонт дороги в село Вересы, которое присоединилось к Житомиру. Готовность объекта - 70%.
Тэги: ремонт дорог, Житомир
Комментариев: 7
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 17:25:28, Вчера [Материал]
+1

масштабный ремонт....
0.001% дорог Житомирской ОТГ
где-то на далёких от мерии улицах радостно матюкнулся избиратель Житомирской ОТГ, попав в очередную яму....
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 17:56:04, Вчера [Материал]
-1

наймасштабніший з 1991. вперше капітально ремонтують цілі вулиці, а не половину/ділянку/полосу/яму.
Вано
3 Вано (Вано)   • 18:05:29, Вчера [Материал]
+2

Ремонтируют много, но так халтурно
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 18:31:53, Вчера [Материал]
+2

впэршэ с 1913.....
улицу Танкистов, например, или Казацкую когда заасфальтировали?
starix
6 max starkov (starix)   • 19:52:35, Вчера [Материал]
0

вот видно что вам меньше 25. Я помню как полностью реконструировали 6 полос проспект Мира от Ялынки и половину проспекта независимости.
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:22:15, Вчера [Материал]
+1

Правильно сказано - класть.
xom
7 xom (xom)   • 22:43:57, Вчера [Материал]
0

Я один прочитал "На улице Большой Бердичевской продолжают красть"?
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