На Житомирщині депутату намагалися спалити автівку

Цієї ночі одному з депутатів Оліївської сільської ради невідомі намагалися підпалити автомобіль. Про це повідомляють на сайті Оліївської громади.
«З’явилися намагання залякати депутатів Оліївської сільської ради. Розпочали з депутата від округу №7 Йосипа Кучинського. Зокрема, невідомі особи намагалися спалити його автомобіль. Дані дії є відповіддю зацікавлених осіб на те, що Кучинський не дозволяє дерибанити бюджет та землю громади.
Депутат наголошує, що подібними діями його не залякати – він і далі буде неухильно відстоювати свою принципову позицію щодо захисту інтересів жителів громади. Йосип Петрович підкреслює, що внаслідок вищевказаних дій він може лише більше розізлитись, і тоді посягаючим на те, що належить громаді, буде непереливки.», - говориться у повідомленні.
Йосип Кучинський