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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 21 » 10:44:11

На Житомирщині депутату намагалися спалити автівку

Сегодня, 10:44:10 1056 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщині депутату намагалися спалити автівку

 Цієї ночі одному з депутатів Оліївської сільської ради невідомі намагалися підпалити автомобіль. Про це повідомляють на сайті Оліївської громади.

«З’явилися намагання залякати депутатів Оліївської сільської ради. Розпочали з депутата від округу №7 Йосипа Кучинського. Зокрема, невідомі особи намагалися спалити його автомобіль. Дані дії є відповіддю зацікавлених осіб на те, що Кучинський не дозволяє дерибанити бюджет та землю громади.

 Депутат наголошує, що подібними діями його не залякати – він і далі буде неухильно відстоювати свою принципову позицію щодо захисту інтересів жителів громади. Йосип Петрович підкреслює, що внаслідок вищевказаних дій він може лише більше розізлитись, і тоді посягаючим на те, що належить громаді, буде непереливки.», - говориться у повідомленні.


Йосип Кучинський
 
Тэги: Автомобиль, Олиевка, запугивание, поджег
Комментариев: 1
starix
1 max starkov (starix)   • 14:06:40, Сегодня [Материал]
0

не, ну видно же по лицу что человек честный)))
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