В Житомире начали ремонтировать улицу Чудновскую. ФОТО

«Сейчас начинаются работы по текущему ремонту улицы Чудновской. Заказчик работ - коммунальное предприятие «Управление автомобильных дорог». Исполнитель согласно тендеру - ЧП «Автомагистраль». Общий объем по улице Чудновской и Леха Качиньского планируем отремонтировать 68 000 квадратных метров. Протяженность улицы - 5,8 км. Мы говорим сейчас о текущем ремонте. Это работы некапитального характера, поэтому снимается верхний слой дорожного покрытия, который был поврежден. Здесь используется модифицированный асфальт - битум с присадками. Поэтому я думаю, это будет хороший показатель и дорога будет хорошо лежать», - рассказывает заместитель Житомирского городского головы Александр Шевчук.