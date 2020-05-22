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В Житомире начали ремонтировать улицу Чудновскую. ФОТО

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В Житомире начали ремонтировать улицу Чудновскую. ФОТО

 22 мая вблизи Гидропарка начали текущий ремонт улицы Чудновской в направлении центра Житомира. Работы выполняет ЧП «Автомагистраль».

Подрядчик должен отремонтировать дорогу на улицах Чудновской и Леха Качиньского до площади Соборной, передает Житомир инфо.
 

«Сейчас начинаются работы по текущему ремонту улицы Чудновской. Заказчик работ - коммунальное предприятие «Управление автомобильных дорог». Исполнитель согласно тендеру - ЧП «Автомагистраль». Общий объем по улице Чудновской и Леха Качиньского планируем отремонтировать 68 000 квадратных метров. Протяженность улицы - 5,8 км. Мы говорим сейчас о текущем ремонте. Это работы некапитального характера, поэтому снимается верхний слой дорожного покрытия, который был поврежден. Здесь используется модифицированный асфальт - битум с присадками. Поэтому я думаю, это будет хороший показатель и дорога будет хорошо лежать», - рассказывает заместитель Житомирского городского головы Александр Шевчук.


Согласно графику, ремонт продлится полтора месяца.

«Приблизительная стоимость одного квадратного метра 400-470 гривен. Все будет зависеть от результата работ. Работы будут выполняться месяц-полтора. Четыре рабочих недели, если позволяют погодные условия», - говорит Александр Шевчук.

Как сообщал «Журнал Житомира», в Житомире продолжается ремонт улицы Большой Бердичевской, также в планах отремонтировать улицу Театральную и Грушевского.























ФОТО: Житомир инфо
Тэги: Житомир, ремонт дорог
Комментариев: 1
sanchos
1 Sacharov (sanchos)   • 16:45:08, Сегодня [Материал]
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