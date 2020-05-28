Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 28.05.2020    15:52:55
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 28 » 10:07:50

Со склада на Житомирщине изъяли тонны алкоголя с поддельными акцизными марками. ФОТО

Сегодня, 10:17:16 633 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Со склада на Житомирщине изъяли тонны алкоголя с поддельными акцизными марками. ФОТО

 Служба безопасности Украины выявила в Житомирской, Черкасской и Полтавской областях склады с почти 60 тоннами алкоголя с поддельными акцизными марками.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный бизнес топ-менеджмент одного из легальных производителей алкоголя.
 

"На неучтенную продукцию злоумышленники наносили акцизные марки с номерами, которые были выданы другим игрокам рынка в предыдущие периоды. Злоумышленники также использовали марки старого образца и поддельные акцизы для маркировки своей продукции", - информирует пресс-служба Управления СБ Украины в Черкасской области.


Во время обысков в складских помещениях правоохранители обнаружили алкогольную продукцию общей стоимостью более 3,5 миллиона гривен и нелегальную линию по разливу продукции.

"Сейчас устанавливается масштаб убытков государственному бюджету из-за действий злоумышленников. Продолжается досудебное следствие", - добавляют в СБУ.
 






Тэги: алкоголь, СБУ
Комментариев: 1
Pound
1 Life is life (Pound)   • 12:35:04, Сегодня [Материал]
0

Кожного тижня щось изымают, то де ж ці тони продаються? Виходить, що повністю всі магазини продають цю .уйню?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus