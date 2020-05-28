Со склада на Житомирщине изъяли тонны алкоголя с поддельными акцизными марками. ФОТО

Служба безопасности Украины выявила в Житомирской, Черкасской и Полтавской областях склады с почти 60 тоннами алкоголя с поддельными акцизными марками.
Оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный бизнес топ-менеджмент одного из легальных производителей алкоголя.
"На неучтенную продукцию злоумышленники наносили акцизные марки с номерами, которые были выданы другим игрокам рынка в предыдущие периоды. Злоумышленники также использовали марки старого образца и поддельные акцизы для маркировки своей продукции", - информирует пресс-служба Управления СБ Украины в Черкасской области.
Во время обысков в складских помещениях правоохранители обнаружили алкогольную продукцию общей стоимостью более 3,5 миллиона гривен и нелегальную линию по разливу продукции.
"Сейчас устанавливается масштаб убытков государственному бюджету из-за действий злоумышленников. Продолжается досудебное следствие"
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