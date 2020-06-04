Кража на 2 млн гривен: житомирская полиция через полгода нашла подозреваемых

"В рамках досудебного расследования был осуществлен ряд мероприятий как гласного, так и негласного характера. Благодаря записям камер видеонаблюдения в первую очередь удалось установить марку автомобиля, которым пользовались злоумышленники для вывоза похищенного имущества. Следующим этапом стала проверка владельцев похожих транспортных средств, зарегистрированных в областном центре и на территории Житомирщины", - рассказал начальник Житомирского отдела полиции Сергей Крошко.

"На днях полицейские провели санкционированный обыск в доме одного из них, где на тот момент находились и приспешники. В результате следственных действий со двора была изъята часть похищенных из сельхозпредприятия деталей. Другое, по словам фигурантов, они перепродали", - добавляют в полиции.