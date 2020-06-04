Кража на 2 млн гривен: житомирская полиция через полгода нашла подозреваемых

Житомирские полицейские разыскали в Киевской области подозреваемых в краже более чем на 2 млн гривен. Кража произошла еще в декабре 2019 года на окраине Житомира. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции области.
"Тогда в ночное время на территорию сельхозпредприятия на выезде из областного центра, повредив замки на воротах и в складских помещений, попали неизвестные и похитили оттуда стоимостные запчасти и детали к импортным комбайнам и горюче-смазочные материалы"
, - информирует полиция.
Общая сумма ущерба составила около 2,2 млн гривен.
"В рамках досудебного расследования был осуществлен ряд мероприятий как гласного, так и негласного характера. Благодаря записям камер видеонаблюдения в первую очередь удалось установить марку автомобиля, которым пользовались злоумышленники для вывоза похищенного имущества. Следующим этапом стала проверка владельцев похожих транспортных средств, зарегистрированных в областном центре и на территории Житомирщины", - рассказал начальник Житомирского отдела полиции Сергей Крошко.
Работники полиции продолжили изучать записи видеорегистрации и фактически отследили примерный маршрут его движения. Впоследствии удалось установить и другие обстоятельства, которые помогли выйти на подозреваемых.
Под обоснованным подозрением в причастности к краже оказались трое жителей Черкасс в возрасте от 23 до 32 лет, которые в последнее время проживали в селе под Киевом. О мужчинах известно, что они неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение краж.
"На днях полицейские провели санкционированный обыск в доме одного из них, где на тот момент находились и приспешники. В результате следственных действий со двора была изъята часть похищенных из сельхозпредприятия деталей. Другое, по словам фигурантов, они перепродали", - добавляют в полиции.
Досудебное расследование продолжается. По действующему законодательству мужчинам грозит заключение на срок от 3 до 6 лет.