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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 4 » 10:58:23

Кража на 2 млн гривен: житомирская полиция через полгода нашла подозреваемых

Сегодня, 11:35:23 817 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кража на 2 млн гривен: житомирская полиция через полгода нашла подозреваемых

 Житомирские полицейские разыскали в Киевской области подозреваемых в краже более чем на 2 млн гривен. Кража произошла еще в декабре 2019 года на окраине Житомира. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции области.

"Тогда в ночное время на территорию сельхозпредприятия на выезде из областного центра, повредив замки на воротах и ​​в складских помещений, попали неизвестные и похитили оттуда стоимостные запчасти и детали к импортным комбайнам и горюче-смазочные материалы", - информирует полиция.

Общая сумма ущерба составила около 2,2 млн гривен.
 

"В рамках досудебного расследования был осуществлен ряд мероприятий как гласного, так и негласного характера. Благодаря записям камер видеонаблюдения в первую очередь удалось установить марку автомобиля, которым пользовались злоумышленники для вывоза похищенного имущества. Следующим этапом стала проверка владельцев похожих транспортных средств, зарегистрированных в областном центре и на территории Житомирщины", - рассказал начальник Житомирского отдела полиции Сергей Крошко.


Работники полиции продолжили изучать записи видеорегистрации и фактически отследили примерный маршрут его движения. Впоследствии удалось установить и другие обстоятельства, которые помогли выйти на подозреваемых.

Под обоснованным подозрением в причастности к краже оказались трое жителей Черкасс в возрасте от 23 до 32 лет, которые в последнее время проживали в селе под Киевом. О мужчинах известно, что они неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение краж.
 

"На днях полицейские провели санкционированный обыск в доме одного из них, где на тот момент находились и приспешники. В результате следственных действий со двора была изъята часть похищенных из сельхозпредприятия деталей. Другое, по словам фигурантов, они перепродали", - добавляют в полиции.


Досудебное расследование продолжается. По действующему законодательству мужчинам грозит заключение на срок от 3 до 6 лет.
Тэги: полиция, кража, Житомир
Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:50:59, Сегодня [Материал]
0

полгода смотреть на камеры и пробивать номера... круто
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