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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 9 » 14:05:15

В Житомирской области на трассе перевернулся грузовик. ФОТО

Сегодня, 14:29:15 118 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области на трассе перевернулся грузовик. ФОТО

 В Житомирской области водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание авто в кювет. ДТП произошло 8 июня на 224 километре автомобильной дороги Киев - Чоп.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
 

"Когда патрульные прибыли на место происшествия то обнаружили автомобиль Volvo с полуприцепом, который совершил наезд на препятствие (колесоотбойник), после чего съехал в кювет и перевернулся", - информируют правоохранители.


Водитель и пассажир грузовика в результате аварии не пострадали.

Патрульные полицейские оформили необходимые административные материалы и обеспечили регулирование дорожного движения.

Напомним, в Житомирской области водитель ВАЗ не справился с управлением и влетел в колесоотбойник, металлическая конструкция которого насквозь прошила транспортное средство.



Тэги: Житомирская область, дтп
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