В Житомирской области на трассе перевернулся грузовик. ФОТО

В Житомирской области водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание авто в кювет. ДТП произошло 8 июня на 224 километре автомобильной дороги Киев - Чоп.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
"Когда патрульные прибыли на место происшествия то обнаружили автомобиль Volvo с полуприцепом, который совершил наезд на препятствие (колесоотбойник), после чего съехал в кювет и перевернулся", - информируют правоохранители.
Водитель и пассажир грузовика в результате аварии не пострадали.
Патрульные полицейские оформили необходимые административные материалы и обеспечили регулирование дорожного движения.
Напомним, в Житомирской области водитель ВАЗ не справился с управлением и влетел в колесоотбойник, металлическая конструкция которого насквозь прошила транспортное средство
.