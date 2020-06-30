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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 30 » 08:23:19

В Житомире 7-летний мальчик за рулем Mercedes мчал на скорости 100 км/ч: в сети обсуждают видео

Сегодня, 08:39:19 1863 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире 7-летний мальчик за рулем Mercedes мчал на скорости 100 км/ч: в сети обсуждают видео

 Instagram-блогер из Житомира Руслан Матвиенко показал, как его 7-летний племянник сам управляет автомобилем на скорости 100 километров в час.

Соответствующее видео опубликовали на странице "Житомир Автомобільний" в Facebook.
 

"Вы видели, чтобы когда-нибудь мальчик семи лет ездил на "Мерседесе" со скоростью 100 км/ч", – сказал блогер на видео.

 

При этом на втором видео он подчеркнул, что гордится своим племянником.

Пользователи сети прокомментировали данное видео. Они убеждены, что родителей должны привлечь к уголовной ответственности. Один из комментаторов сказал: "Буду гордиться нашими правоохранительными органами, если посадят того, кто посадил его за руль".

Тэги: ребенок, блогер, Автомобиль, Житомир
Комментариев: 9
Berberis
1 Лилия (Berberis)   • 09:45:13, Сегодня [Материал]
+6

Нахождение его за рулем автомобиля -опасность,ребенок на такой скорости не пристегнут . Жаль,что у кого-то нет соображения, чем это могло закончиться для других и его самого..
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:53:50, Сегодня [Материал]
+6

Принято ругать президентов, депутатов, правительство, а ничего не изменится пока в стране полно таких идиотов.
MagLife
7 Сергій (MagLife)   • 14:07:14, Сегодня [Материал]
+2

Ось такі ідіоти і обирають таких презЕдентів.
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:21:39, Сегодня [Материал]
+7

Ось так і виховується покоління дегенератів. Через десятиліття-друге країна перетвориться на суцільний 13 район.
starix
4 max starkov (starix)   • 10:56:40, Сегодня [Материал]
0

уже давно...
Marina32
5 Марина (Marina32)   • 13:53:33, Сегодня [Материал]
+3

"Он им гордится"? - чтобы давить на газ много ума НЕ надо!!! Мужчина, который дал руль малолетнему, без мозгов так как подвергает опасности всех кто в машине и всех окружающих
Provocateur
6 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:05:41, Сегодня [Материал]
-1

"Пацаньонок-то боєвой pастьот…" (с)
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 15:23:21, Сегодня [Материал]
-1

А чего соевые хомячки так возбудились? Вон в Сомали пацаны в таком возрасте уже полным ходом с калашами бегают.

И да, сотка это не мчал - это тошнил.
За неотрегулированную спинку сиденья конечно незачёт....
Artmaker
9 Евгений (Artmaker)   • 15:33:03, Сегодня [Материал]
0

"Вы видели, чтобы когда-нибудь мальчик семи лет ездил на "Мерседесе" со скоростью 100 км/ч", – сказал блогер на видео...
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