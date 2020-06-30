В Житомире 7-летний мальчик за рулем Mercedes мчал на скорости 100 км/ч: в сети обсуждают видео

Instagram-блогер из Житомира Руслан Матвиенко показал, как его 7-летний племянник сам управляет автомобилем на скорости 100 километров в час.
Соответствующее видео опубликовали на странице "Житомир Автомобільний
" в Facebook.
"Вы видели, чтобы когда-нибудь мальчик семи лет ездил на "Мерседесе" со скоростью 100 км/ч", – сказал блогер на видео.
При этом на втором видео он подчеркнул, что гордится своим племянником.
Пользователи сети прокомментировали данное видео. Они убеждены, что родителей должны привлечь к уголовной ответственности. Один из комментаторов сказал: "Буду гордиться нашими правоохранительными органами, если посадят того, кто посадил его за руль"
.
И да, сотка это не мчал - это тошнил.
За неотрегулированную спинку сиденья конечно незачёт....
ЭТО БЫЛИ ЕГО ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА!