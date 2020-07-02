В Житомире в 50 метрах от мэрии провалился асфальт: год назад там проводили капремонт. ФОТО

В центре Житомира по улице Большой Бердичевской провалился асфальт. Провал образовался в нескольких десятках метров от городского совета.
Примечательно, что менее года назад именно на этом участке провели капитальный ремонт улицы.
Тогда работы проводила частная компания "Автомагистраль". На капремонт было потрачено почти 20 млн гривен.
Будьте осторожны, двигаясь по Большой Бердичевской: провал оградили деревом и конусом.
Как сообщал «Журнал Житомира
», в Житомире на улице Параджанова, где в прошлом году уложили новый асфальт, образовался огромный провал
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Лето 2019 года