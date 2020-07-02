Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 02.07.2020    17:26:22
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 2 » 12:51:29

В Житомире в 50 метрах от мэрии провалился асфальт: год назад там проводили капремонт. ФОТО

Сегодня, 13:18:29 1053 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире в 50 метрах от мэрии провалился асфальт: год назад там проводили капремонт. ФОТО

 В центре Житомира по улице Большой Бердичевской провалился асфальт. Провал образовался в нескольких десятках метров от городского совета.

Примечательно, что менее года назад именно на этом участке провели капитальный ремонт улицы.

Тогда работы проводила частная компания "Автомагистраль". На капремонт было потрачено почти 20 млн гривен.

Будьте осторожны, двигаясь по Большой Бердичевской: провал оградили деревом и конусом.

Как сообщал «Журнал Житомира», в Житомире на улице Параджанова, где в прошлом году уложили новый асфальт, образовался огромный провал.




 

ФОТО: Житомир онлайн
 
Лето 2019 года
Тэги: асфальт, Житомир, провал, ремонт дорог
Комментариев: 5
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 13:59:26, Сегодня [Материал]
+6

провал из-за велосипедистов - превышение грузоподъемности )
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:52:10, Сегодня [Материал]
+1

Ветка - это серьезно.
google
3 Гугиль (google)   • 15:31:22, Сегодня [Материал]
0

а то что справа что за сплошная? для будущего газона? что за творение?
zt-gregori
4 Ігор (zt-gregori)   • 15:48:09, Сегодня [Материал]
0

"велосмуга"
Dmitry
5 Dmitry (Dmitry)   • 16:45:32, Сегодня [Материал]
0

Символично...
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus