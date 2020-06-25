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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 25 » 08:55:55

На одной из улиц Житомира, где недавно уложили новый асфальт, образовался огромный провал

Сегодня, 08:55:55 1557 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На одной из улиц Житомира, где недавно уложили новый асфальт, образовался огромный провал

 В Житомире на улице Параджанова из-за дождей и изношенности коллектора образовался провал. В прошлом году на этом месте уложили новый асфальт.

Впадина достигла размера 30 квадратных метров, ремонтом занимается КП "Житомирводоканал", информирует "Суспільне Житомир".
 

"В настоящее время на улице Параджанова раскопка не закопана. Мы планируем там перекладку - нужно заменить примерно 170 метров напорного коллектора. Стоки мы не можем перекрыть, поэтому работаем на постоянно действующем коллекторе. Это тоже нам немного осложняет работу. Со следующей недели мы уже будем приступать к замене трубопровода. Мы постоянно мониторим ситуацию, аварийная бригада приезжает, смотрит, ставит на место ограждения, если его сбивают с места", - рассказал главный инженер предприятия Сергей Ерёмин.


Напомним, общая протяженность улицы Параджанова, где проводили ремонтные работы, составляет 1,4 км. На ремонт улицы потратили более 28 млн грн.
Тэги: провал, ремонт дорог, Житомир, улица Параджанова
Комментариев: 5
DomA
1 Владимир (DomA)   • 09:00:38, Сегодня [Материал]
0

Це просто прекрасно! Госпідар року!)
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:33:15, Сегодня [Материал]
0

Это был КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт дороги?
zt-gregori
3 Ігор (zt-gregori)   • 10:59:23, Сегодня [Материал]
+2

капітальний(
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:35:37, Сегодня [Материал]
0

А так не бывает. Это, скорее, даже не средний.
Mykhailo
5 Михаил (Mykhailo)   • 12:06:53, Сегодня [Материал]
+2

Капитальный - это замена всех коммуникаций и щебёночной подушки. А то что у нас делается - называется "застирывание трусов при невытертой жопе".
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