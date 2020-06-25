На одной из улиц Житомира, где недавно уложили новый асфальт, образовался огромный провал

"В настоящее время на улице Параджанова раскопка не закопана. Мы планируем там перекладку - нужно заменить примерно 170 метров напорного коллектора. Стоки мы не можем перекрыть, поэтому работаем на постоянно действующем коллекторе. Это тоже нам немного осложняет работу. Со следующей недели мы уже будем приступать к замене трубопровода. Мы постоянно мониторим ситуацию, аварийная бригада приезжает, смотрит, ставит на место ограждения, если его сбивают с места", - рассказал главный инженер предприятия Сергей Ерёмин.