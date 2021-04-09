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С понедельника в Житомире запустят асфальтный завод и начнут латать дороги

Сегодня, 18:36:23 450 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С понедельника в Житомире запустят асфальтный завод и начнут латать дороги

 В Житомире с понедельника, 12 апреля, начнут латать поврежденные за зиму дороги. Специалисты КП «Управление автомобильных дорог» и управления транспорта провели обследование улиц и определили, где ремонтные бригады начнут работу в первую очередь.

Об этом сообщает издание Житомир инфо со ссылкой на заместителя городского головы Александра Шевчука.
 

«На основании акта весеннего обследования составлен перечень первоочередности этих улиц и уже 12-13 апреля запускается у нас начало сезона. В эти даты мы планируем запустить наш коммунальный асфальтный завод и начать с тех мест, где ситуация критическая. Начинать будем с фрезерования. Это будет не только на одной улице, перечень составлен примерно из 16 улиц, где есть ямы. Они будут первоочередными. И на потом у нас утвержден график, где будет начинаться текущий ремонт от начала и до конца. Поэтому уже с 12-13 числа мы увидим на дорогах города ремонтные бригады, которые будут ремонтировать поврежденное покрытие», - говорит заместитель городского головы Александр Шевчук.


В первую очередь коммунальщики сосредоточат свое внимание на аварийных ямах, которые появились после зимы. А вот о полной замене дорожного покрытия можно говорить только на тех улицах, где завершены работы по ремонту коммуникаций «Житомирводоканала» и «Теплокоммунэнерго».
 

«Улица Фещенко-Чопивского, улица Домбровского и еще перечень улиц, где будет проводиться в этом году замена сетей. То есть, улица будет полностью раскапываться, будут меняться сети, а затем закапываться. Аварийные ямы мы, конечно, пройдем, глубоких ям не будет. Но текущий ремонт с фрезерованием большими картами точно сейчас делать нецелесообразно. В соответствии с графиками, которые нам предоставили наши коммунальные предприятия, они эти работы будут выполнять в 2021 году, в этом сезоне и, если сейчас выполнить текущий ремонт, то его уже скоро придется снова раскапывать. В прошлом году пример - улица Святослава Рихтера. Практически весь год наше коммунальное предприятие работало, заменило большое количество сетей и на этот год у нас улица попадает на замену верхнего слоя. Тендер уже объявлен, есть уже даже участники, вышедшие на этот тендер. Поэтому ее уместно перетянуть и она будет разгружать улицу Большую Бердичевскую. Относительно ям - то в ближайшие недели коммунальное предприятие отработает наиболее критические места в городе, но текущий ремонт будет делаться на тех улицах, где сети в надлежащем состоянии и ближайшие годы не будут планироваться ремонты», - рассказывает Александр Шевчук.


Напомним, в Житомире определили 5 основных улиц, на которых в 2021 году отремонтируют дорожное покрытие. 
Тэги: ремонт дорог, асфальт, Житомир
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