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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 2 » 15:15:21

Житомирский суд отпустил журналиста Муравицкого под личное обязательство

Сегодня, 15:25:21 402 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский суд отпустил журналиста Муравицкого под личное обязательство

 Королёвский районный суд Житомира изменил меру пресечения подозреваемому в госизмене журналисту Василию Муравицкому с домашнего ареста на личное обязательство.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Королёвского райсуд.
 

"Изменено постановление от 1 февраля 2020 года постановлением, которым Муравицкому Василию Александровичу изменена мера пресечения с домашнего ареста на личное обязательства", - проинформировали в пресс-службе.


Суд принял решение на своем заседании 1 июля, а его действие продлится до 29 августа.

Как сообщалось, журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в государственной измене, арестовали в августе 2017 года. Он с 2014 года активно публиковал антиукраинские материалы и комментировал события в Украине для пророссийских СМИ. По действующему законодательству Муравицкому грозит до 15 лет лишения свободы.

Сначала подозреваемый находился под стражей. 27 июня 2018 года суд заменил ему меру пресечения на домашний арест, а 29 ноября 2019 года – на ночной домашний арест.
Тэги: суд, Муравицкий
Комментариев: 7
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:41:33, Сегодня [Материал]
-3

Гуляй, сепарня!
Artmaker
7 Евгений (Artmaker)   • 17:24:39, Сегодня [Материал]
0

Це ти про нацкорпус?
TarasS
2 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 15:47:42, Сегодня [Материал]
-3

Недолуга укрохунта не змогла за 3 роки посадити це чмо. Маючи проти нього повну доказову базу.
Karab
4 Сергей (Karab)   • 17:04:44, Сегодня [Материал]
+3

Недолуга укрохунта - це та, що не може посадити Порошенка за лизання сраки Байдену в інтересах політики США?
Artmaker
6 Евгений (Artmaker)   • 17:24:02, Сегодня [Материал]
0

Про укрохунту Karab сказав, а ЧМО - ЦЕ ТИ!
Stiven30
3 Дмитрий (Stiven30)   • 17:02:33, Сегодня [Материал]
+4

Из логических соображений если бы база была полной то сидел бы уже давно а не под домашним орестам
Злой
5 Гы (Злой)   • 17:13:43, Сегодня [Материал]
+2

Почему нет ссылок на первоисточник (2014 года активно публиковал антиукраинские материалы)? Следователи СБУ что-то там написали и сделали выводы? Так у нас для плана что угодно напишут. А не сажают - так видно не за что, даже с14 не помог.
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