Житомирский суд отпустил журналиста Муравицкого под личное обязательство

Королёвский районный суд Житомира изменил меру пресечения подозреваемому в госизмене журналисту Василию Муравицкому с домашнего ареста на личное обязательство.
Об этом сообщает Укринформ
со ссылкой на Королёвского райсуд.
"Изменено постановление от 1 февраля 2020 года постановлением, которым Муравицкому Василию Александровичу изменена мера пресечения с домашнего ареста на личное обязательства", - проинформировали в пресс-службе.
Суд принял решение на своем заседании 1 июля, а его действие продлится до 29 августа.
Как сообщалось, журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в государственной измене, арестовали в августе 2017 года
. Он с 2014 года активно публиковал антиукраинские материалы
и комментировал события в Украине для пророссийских СМИ. По действующему законодательству Муравицкому грозит до 15 лет лишения свободы.
Сначала подозреваемый находился под стражей. 27 июня 2018 года суд заменил ему меру пресечения на домашний арест, а 29 ноября 2019 года – на ночной домашний арест
.